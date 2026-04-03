Ahora, con Putin: Javier Milei se pelea también con Rusia por una campaña mediática en su contra

El presidente Javier Milei fue uno de los principales blancos de una campaña de desinformación atribuida a un grupo ruso conocido como La Compañía , que financió la publicación de más de 250 artículos en medios argentinos para desacreditar al Gobierno, según una investigación periodística internacional.

La maniobra, revelada a partir de una filtración de inteligencia, incluyó pagos por al menos 283 mil dólares distribuidos en 23 portales digitales. El informe fue analizado en el país por el sitio Filtraleaks y forma parte de un trabajo conjunto con organizaciones como openDemocracy , Dossier Center e iStories .

De esta forma, en medio del escándalo por la investigación patrimonial que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las nuevas revelaciones del caso $LIBRA, Milei logra obtener un poco de aire político enfrentándose con el gobierno de Vladimir Putin .

El jueves, la administración libertaria también había reforzado otro foco de conflicto, con la idea de cambiar la agenda, al declarar persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani , el encargado de negocios de la embajada de Irán, y darle 48 horas para salir de la Argentina. Esta medida se encuadró en el alineamiento de Milei con Donald Trump e Israel.

El operativo comenzó en abril de 2024 y se extendió durante al menos seis meses. Según los documentos, el objetivo fue erosionar la imagen del Gobierno en un contexto de alineamiento de Argentina con Ucrania en el conflicto con Rusia .

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Las acciones no se limitaron a publicaciones digitales. También incluyeron intervenciones en el espacio público, como pasacalles, pintadas y hasta la aparición de una bandera en un partido de fútbol con consignas contra la guerra, vinculada a la hinchada de Huracán.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) confirmó la existencia de la campaña y señaló que dio intervención a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025. Desde el organismo advirtieron sobre intentos de influir en la opinión pública en favor de intereses extranjeros.

Medios, autores falsos e intermediarios

Entre los medios con mayor cantidad de publicaciones aparecen Diario Con Vos, El Destape, Diario Registrado y Realpolitik, aunque también figuran otros portales con menor volumen de contenido.

Según la investigación, muchos artículos llegaron a través de terceros, como agencias o consultoras. En varios casos, los textos no tenían autor o estaban firmados por identidades falsas, algunas generadas con inteligencia artificial.

Uno de los ejemplos es el supuesto autor Manuel Godsin, vinculado a operaciones de difusión prorrusa. También se identificaron otros nombres ficticios como Gabriel di Taranto, Juan Carlos López y Marcelo Lopreiatto.

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Reacciones, desmentidas y tensión política

Tras la publicación del informe, distintos medios y periodistas rechazaron las acusaciones. Desde C5N se ordenó una auditoría interna, mientras que el periodista Juan Piscetta, de Infobae, negó haber recibido pagos y defendió su trabajo.

El director de Ámbito, Gabriel Morini, también desmintió la información y cuestionó la investigación. En paralelo, el presidente Javier Milei utilizó el caso para criticar al periodismo y advirtió sobre la gravedad institucional del episodio.

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ya venía investigando este tipo de operaciones y había detectado intentos de financiamiento para difundir contenido falso en redes sociales.

El caso abre interrogantes sobre los mecanismos de control en los medios digitales, el rol de intermediarios y el impacto de las campañas de desinformación en la política local, en un contexto global de creciente disputa informativa.