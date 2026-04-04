GOBIERNO

Javier Milei dirime la interna y apoya a Santiago Caputo

El Presidente salió al cruce de versiones sobre disputas internas con Karina Milei y ratificó su respaldo a un asesor clave de la gestión. Respaldo por Twitter.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei y Santiago Caputo.&nbsp;

Javier Milei y Santiago Caputo. 

El presidente Javier Milei brindó un fuerte respaldo este sábado a su asesor Santiago Caputo tras las declaraciones de la periodista Laura Di Marco, quien había anticipado su salida del Gobierno. En medio de rumores de internas con Karina Milei, el mandatario afirmó que es quien decide la continuidad de sus funcionarios.

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La polémica se desató luego de que Santiago Caputo respondiera en redes sociales a comentarios de Laura Di Marco, periodista de radio Mitre, quien había sugerido que el asesor dejaría su cargo. “Me voy a ir del gobierno el día que el Presidente lo decida”, expresó el consultor, en una de las cuentas de redes sociales que se le atribuyen, al rechazar las versiones.

El cruce escaló cuando la periodista insistió en que su salida era inminente y vinculó esa decisión a una supuesta interna con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. “Perdiste la interna, aceptalo”, afirmó, y aseguró que el propio asesor lo habría reconocido en ámbitos privados.

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Javier Milei interviene y respalda a su asesor

Frente a la creciente repercusión, el presidente Javier Milei intervino públicamente y desestimó las versiones. “Creo que soy yo quien decide las personas que me acompañan en la gestión”, escribió en sus redes sociales, en un mensaje directo contra la periodista.

El mandatario reafirmó así su confianza en Santiago Caputo, uno de los principales estrategas de su administración y figura clave desde el inicio del Gobierno. La declaración buscó poner fin a las especulaciones sobre posibles cambios en el equipo presidencial.

El respaldo se produjo en un contexto de tensión política, atravesado por denuncias de operaciones de desinformación y versiones sobre disputas internas dentro del oficialismo.

Tensión interna y señales de unidad en el oficialismo

A pesar de los rumores, en el entorno presidencial se multiplicaron los gestos de cohesión. Tanto Karina Milei como Santiago Caputo coincidieron recientemente en respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante cuestionamientos por el uso de recursos oficiales.

La secretaria general de la Presidencia expresó su “apoyo total e incondicional” al funcionario, mientras que el asesor presidencial también salió en su defensa con un mensaje político que reivindicó el rumbo del Gobierno.

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En ese marco, el oficialismo intenta mostrar unidad frente a las críticas y sostener la estabilidad del equipo de gestión en un escenario político marcado por la confrontación y la presión mediática.

La intervención directa de Javier Milei en la discusión refuerza su liderazgo en la toma de decisiones y busca cerrar filas en torno a figuras clave de su administración.

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