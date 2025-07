Quiénes son los apóstoles de Jorge Bergoglio que se meten en el barro político bonaerense

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/el1digital/status/1943638257247387889&partner=&hide_thread=false Ciudad “Papa Francisco”: monseñor Eduardo García presentó el proyecto frente al Papa León XIV



El obispo de San Justo y amigo personal de Jorge Bergoglio viajó a Roma y dialogó con el Sumo Pontífice.

El proyecto eclesiástico no sólo reflotó el ideario de Tierra, Techo y Trabajo, eje del pontificado de Francisco, sino que también reavivó las tensiones dentro del peronismo vernáculo.

El intendente Fernando Espinoza, enfrentado con parte del clero matancero, no fue consultado y quedó descolocado ante el protagonismo del obispo en una zona históricamente bajo su control territorial. De hecho, García ya presentó el proyecto personalmente al papa León XIV durante una reciente visita al Vaticano.

Cada uno en atiende su juego (territorial)

El arzobispo platense aprovechó el tedeum por el 9 de julio para celebrar el Jubileo de los Políticos en la catedral local, donde en su predicación bajó línea sobre el quehacer de la cosa pública frente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, la jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez, los ministros provinciales Carlos Bianco (Gobierno) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y los intendentes Julio Alak (La Plata) y Mario Secco (Ensenada), entre otros.

bonaerenses axel La prédica de Jorge Bergoglio llega a políticos bonaerenses en la catedral de La Plata Captura de redes

La fecha no fue casual y coincidió con el cierre de alianzas, en el que el peronismo provincial se abroquela, pese a la tensión interna, detrás del sello Fuerza Patria para definir los candidatos en las ocho secciones electorales a fin de hacerle frente al embate de la unión electoral de La Libertad Avanza y el PRO.

En este contexto electoral, el obispo Margni, cuya jurisdicción eclesiástica incluye dos distritos clave como Avellaneda y Lanús, también abrió el juego político al convocar a dirigentes de diversas extracción partidaria para pensar, desde el legado de Francisco, una política con rostro humano.

El 4/7 la Vicaría de Solidaridad Social animó un espacio de reflexión plural y fraterna sobre el legado de Francisco, pensado como una luz para el ejercicio de la política en nuestros territorios, con la presencia del P. Obispo @maximargni



Detalles: https://t.co/hpeVUaK7Az

En un encuentro en la curia local se debatió sobre ecología integral, cultura del encuentro y bien común, ejes francisquistas que buscan ganar terreno en el debate territorial.

Estuvieron el empresario pyme Federico Cuomo, el docente universitario Mauro Cunto, la concejala Melina Espósito (UP), el concejal y funcionario porteño Maximiliano Gallucci (JxC), Omar Garmendia, la concejala Karina Gutiérrez (UP), la diputada Mónica Litza (UP), la defensora del Pueblo Gladys Pestillo (Frente Renovador), el concejal Santiago Pirolo y Mariana Rosendo.

En Quilmes, Tissera y su auxiliar Redondo reforzaron la dimensión simbólica. Fue en el homenaje al primer diocesano Jorge Novak en la catedral local, donde coincidieron la intendenta Mayra Mendoza y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo.

tissera mendoza quilmes El obispo Carlos Tissera destaca el legado de Jorge Bergoglio ante la intendenta Mayra Mendoza Captura de redes

Allí inauguraron el Pasaje Papa Francisco, en un acto que reforzó el hilo histórico que une a los obispos de esta diócesis con las causas populares.

Fondos para la emergencia en adicciones

En Lomas de Zamora, el jesuita Lugones encendió las alarmas por la falta de políticas públicas frente al flagelo del narcotráfico.

Durante un acto en la UNLZ, el prelado lomense lanzó la Campaña por la Emergencia Comunitaria en Adicciones, respaldado por referentes sociales y políticos como la diputada Natalia Zaracho, el intendente Mariano Cascallares y organizaciones comunitarias.

“No hay campaña contra el narcotráfico, ni en Provincia ni en Nación. Por eso la hacemos nosotros”, sentenció Lugones.

Lugones lomas de zamora adicciones El obispo Jorge Lugones propone una estrategia de Jorge Bergoglio para luchar contra las adicciones. Eclesia.ar

El clamor por financiamiento para las instituciones barriales y parroquiales que acogen a jóvenes en centros para la recuperación de adicciones se convirtió en un llamado directo a las autoridades nacionales.

"Pedimos el financiamiento del Estado Nacional para las organizaciones que están acompañando a muchachos y muchachas que están en el consumo", planteó Lugones.

"Sin el financiamiento del Estado no podemos. Lo necesitamos, no podemos desfinanciar la Sedronar porque se nos cae la estructura del acompañamiento, no tenemos otros recursos", graficó y advirtió: "Los narcos si tiene el recurso de la plata y el lavado de dinero".

En esta línea de reclamo de financiamiento, quienes trabajan en la Pastoral Social diocesana repiten como mantra: “Si el Estado se corre, entra el narcotráfico”.