¿ Javier Milei es o se hace? "¿Le molesta que le digan 'El loco'?", lo interrogó Mirtha Legrand . "No, porque ¿cuál es la diferencia entre un genio y un loco? El éxito", se respondió el Presidente por la tangente. Había sido una pregunta retórica, pero la diva de los almuerzos y las cenas metió igual su bocadillo. "La cordura", opinó que es la diferencia entre uno y otro.

Milei ganó las elecciones y, al tiempo que puso stand by la dolarización , cargó contra un teorema, el de Baglini. Dijo que lo odiaba, como si un matemático pudiera odiar el teorema de Pitágoras. La sentencia del radical (cuanto más se acerca una persona al poder, más conservadora se vuelve) enerva al definido anarcocapitalista. Como liberal libertario armó su administración con vicios de la política tradicional, al punto de sumar embajadores de la casta en tierra libertaria, pero el 10D tomó el bastón que le dio Alberto Fernández , subió a su hermana, Karina Milei , al auto y rumbeó para la Casa Rosada, donde el Caputo menos promocionado, Santiago, se volvió la presencia permanente en las sombras para explicar los pilares sobre los que busca fundarse el mileísmo .

Enfrentando con la forma de comunicar instantánea de Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón , la pareja de jóvenes 2.0 que le maneja las redes a Milei, el consultor que supo trabajar con el exgurú PRO Jaime Durán Barba se quedó con gran parte del organigrama institucional de la comunicación libertaria. Sin embargo, Santiago Caputo , el mismo que aprobó la contratación de la mayoría de voceros de los nueve ministerios libertarios, no tiene cargo formal . Citando supuestas palabras presidenciales, en los pasillos de la Casa Rosada se lo identifica como "ministro del Pensamiento" .

Milei lo sacó de las sombras el día que ganó el ballotage. "Quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso. Es un gigante que suele mantenerse en la oscuridad y se llama Santiago Caputo. Es el arquitecto de todo esto", lo halagó. Además de a su hermana, hubo sólo otra persona a la que el entonces candidato le dedicó semejante reconocimiento arriba del escenario: el legislador Ramiro Marra . A quien llegó a agradecerle por crear La Libertad Avanza, se quedó -dice él, por decisión propia- fuera del Gobierno. Otros creen que Karina , la ama de llaves que regula el ingreso a la intimidad del jefe de Estado , le cerró las puertas.

La renuncia (otra más y van) de Belén Stettler a la Secretaría de Medios alimentó versiones sobre un choque entre "El jefe" y "El arquitecto". La exfuncionaria, que siguió los pasos de quien fue su segundo, Eduardo Roust , fue gerenta de publicidad de la consultora de Caputo. Era la encargada de la remake del "no hay plata" para los medios: "No hay pauta".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNAagencia%2Fstatus%2F1740460583751987633&partner=&hide_thread=false La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el estratega de Milei, Santiago Caputo, compartieron diálogo y algo más, durante el saludo del gabinete en la Casa Rosada pic.twitter.com/r6jRYfjgJt — Noticias Argentinas (@NAagencia) December 28, 2023

Un día antes, Caputo salió al balcón con Milei, su tío Toto y el resto del gabinete. Compartió pitadas de su cigarrillo con Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, una de las primerísimas confirmadas en un cargo cuando el gobierno libertario era aún una ficción. Puertas adentro de la administración, es Caputo uno de los impulsores del leitmotiv de "a todo o nada" que tan bien le calza a la personalidad del economista desde que estaba en campaña. Como Milei, en base a la experiencia fallida del macrismo, cree que hay que derribar los consensos de la política vigentes desde el regreso de la democracia (de ahí el ensañamiento presidencial con el legado alfonsinista, al que le achaca la hiperinflación) para avanzar cuanto antes con cambios estructurales, le guste a quien le guste. "Lo mismo, pero más rápido", se suele parafrasear a Macri, otro que también quedó afuera, pero militando el anarcocapitalismo.

Sin entenderlo, la oposición pensó en darle tiempo a Milei. La falta de dialogo público con la Casa Rosada, si bien hay contactos subterráneos con Pettovello y Guillermo Francos, dejó sin margen a los dialoguistas de la CGT al leer la reforma laboral y sucumbir al llamado a un paro general a 18 días de iniciada esta gestión, algo inédito. "Están sobreactuando para negociar", creen en Balcarce 50, donde apuntan que para la huelga faltan 25 días, tiempo suficiente para sentarse a una mesa.

La ley ómnibus generó otro récord: si bien Cristina Fernández de Kirchner sigue con bajo perfil y Sergio Massa tuvo una breve reaparición, Máximo Kirchner tomó el bastón de mariscal del PJ bonaerense y por primera vez en su vida brindó dos reportajes en un mismo día. No quedó tan solo en la trinchera Axel Kicillof.

Detrás del "a todo o nada" anida la sensación, respirada en despachos oficiales, de que Milei (y Caputo y Karina) prefieren perder una batalla legislativa que ceder un centímetro. Con una luna de miel con fecha de vencimiento incierta en el atípico 2023, es el momento de apostar cuando aún el Presidente está en su pico de popularidad, con el 56% de los votos (30% propio, el resto prestado); que enfrentar una derrota en el Congreso cuando el ajuste impacte con fuerza en los bolsillos de la clase media. El tiempo para perder o ganar es ahora. No habrá otro.

La política tradicional no entiende a Milei y se pregunta si es o se hace. Mandó un decretazo y una ley ómnibus al Congreso con cero negociación y apurando el debate, con extraordinarias que vencen en enero. Hay poco tiempo para el toma y daca al que emparenta con las coimas. Miguel Pichetto, de amplísima experiencia legislativa y de corazón oficialista, dijo este sábado en AM750 que había ideas del proyecto que compartía, pero que, para que no naufrague, deberá ser partido en varios pedazos. El diputado rechazó de plano la "democracia plebiscitaria", lo que puede ser entendido como una amenaza del Ejecutivo a los otros dos poderes. “Hay gente que habla con ciertas limitaciones de conocimiento”, fue el eufemismo que le dedicó al mandatario para evitar decirle ignorante.

No se hace

Como diputado, dos días después de una votación pidió rectificar su voto, algo que choca no sólo con el reglamento de la Cámara sino con el mínimo sentido común. ¿Qué tanto conoce el mileísmo el Estado que busca reconfigurar? Federico Sturzenegger, el cerebro del mega DNU, llegó tarde a las Fuerzas del Cielo. A pesar de la supuesta preparación hasta el más mínimo detalle, una palabra recurrente en la administración libertaria es "improvisación".

794456-whatsapp-20image-202023-11-28-20at-205-46-08-20pm.jpeg

En mayo de 2022, en CNN Radio, cuando según las encuestas a lo máximo que Milei podía aspirar era a ser ministro de un segundo tiempo de Macri -era más verosímil que este presente-, el economista sorprendió al revelar: "Mi ministra de Acción Social está discutiendo con mi hermana. Es un cuadro hermoso".

Hubo cambio de nombre de la cartera, pero no de funcionaria: Pettovello admitió que aceptó tempranamente la oferta pensando que su amigo no sería presidente este año. Otra que se habrá sorprendido en las PASO. Desde entonces, ya no como hipótesis, se trabajó en el gabinete libertario en las sombras. Sin embargo, sobraron las idas y vueltas a la luz pública. El veto a Carolina Piparo en la ANSES fue el sol del mediodía y hubo otras más sutiles: recién el 26 de diciembre, 16 días después del inicio del gobierno libertario, salió el decreto 86/2023 para confirmar el organigrama de Capital Humano.

Otros ministerios siguen esperando y futuros funcionarios que todavía no fueron designados vía Boletín Oficial caminan por las oficinas esquivando la firma de resoluciones: no tienen cargo ni tampoco dependencia formal. El 10D se abrió una negociación entre ministerios y Jefatura de Gabinete. Nicolás Posse encendió la motosierra: hubo organigramas provisorios que contaban con una decena de secretarías propuestas por sus respectivos ministros o ministras, pero volvieron de Jefatura achurados a la mitad.

A modo de comparación, el organigrama albertista era éste:

image.png

Hubo preocupación en los ministerios por las demoras, algo que relativizan cerca de Posse. "Es algo que está en pleno proceso de trabajo, no va a tardar como en 2019". Al arribo del Frente del Todos hubo funcionarios que tardaron en cobrar un sueldo, a falta de designación, pero no hubo demoras en el armado del organigrama que, como se sabe, incluyó un complicado loteo entre los socios políticos de la coalición peronista. Ahora, cada sector aliado a La Libertad Avanza está blindando sus respectivas áreas.

Mientras tanto, cierto nivel de parálisis fue evidente. A instancias de una reunión del ministro Guillermo Ferraro con cámaras de colectivos, recién el jueves se vislumbró cómo será el recorte de subsidios al transporte en el AMBA, 16 días después de que Caputo presentara su paquete de diez medidas, una de las cuales era esa.

El escriba de la ley ómnibus

Otro detalle del mileísmo en construcción hace difícil de entender a Milei. El organigrama no fue lo único que quedó en manos de Posse. Si Sturzenegger es el padre del DNU, el jefe de Gabinete es la madre de la ley ómnibus. No fue la usina de las ideas, algunas de las cuales estaban en el decretazo -más por redundancia que por especulación política, creen en la Casa Rosada-, pero sí su escriba. El jefe de Gabinete consultó a las cúpulas ministeriales qué iniciativas deberían formar parte del pilar legislativo y fundacional de la administración libertaria, pero el articulado final quedó a su cargo. Varios de quienes sugirieron el contendido de las 183 páginas leyeron el texto enviado al Congreso al mismo tiempo que la prensa, que recibió una copia enviada desde la presidencia de Diputados, a cargo de Martín Menem.

La sorpresa dejó a los equipos comunicacionales pedaleando en el aire, sin poder explicar demasiado. Apenas el Ministerio del Interior pudo enviar, a las pocas horas, una síntesis de la reforma electoral propuesta. Toto Caputo se enojó porque los diarios informaron "incorrectamente" sobre el blanqueo y los cambios en Bienes Personales. "Ya lo vamos a aclarar para evitar malentendidos", prometió el jueves, y eso que la revelación del paquete ómnibus estaba prevista, originalmente, para el martes. En la Jefatura de Gabinete lo demoraron para un último chequeo, para evitar errores.

Igual nadie se hace cargo de las "perlitas": de la toga para los jueces, de las tres personas que ya son multitud para el Ministerio de Seguridad o de la ratificación del DNU que todavía no fue tratado por la Bicameral permanente. "Las medidas se vienen trabajando en equipo desde hace rato. Todo va en el sentido de lo que Milei ya ha anunciado antes de asumir y se armó bajo indicación del Presidente", es la directriz oficial.

Con una oposición (y parte de la tropa propia) que no termina de saber si Milei es o se hace, con un Congreso atareado y los bolsillos que se preparan para el impacto, Sturzenegger avisa que hay más. El cerebro de la reforma libertaria del Estado dijo que la semana que viene será revelado otro proyecto de ley para eliminar 160 regulaciones “absurdas”. Debería ser también a todo o nada.