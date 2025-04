Qué se juega y qué se elige en Santa Fe: las cinco claves de la contienda en la capital

Embed - Maria Luengo on Instagram: "Tenemos la oportunidad de ayudar a alguien que siempre ayudó Eso siento cada vez que camino al lado de @polettijuanpablo. Un hombre honesto, incansable, con vocación de servicio. Un héroe en la pandemia . Me sumo a su equipo porque quiero que Santa Fe siga mejorando. Quiero seguir llevándole lo que cada uno de ustedes me dice en las recorridas; ser ese puente entre lo que pasa en los barrios y las decisiones que pueden cambiar las cosas ."

