El PJ se ilusiona con una interna competitiva en la Ciudad de Santa Fe: dos encuestas le dan más de 20 puntos

Los nombres de la interna del PJ

A priori, Jorgelina Mudallel se presentaba como la animadora más importante de la interna del peronismo en Santa Fe. La actual concejala levantó el perfil público en el último tiempo y fue robusteciendo su espacio local. Si bien su figura sigue estando vinculada a la del exgobernador Omar Perotti, se fue ganando un lugar propio en la rosca del PJ capitalino.

Sebastián Pignata.jpg Sebastián Pignata cuando fue presidente del Concejo de Santa Fe.

Como un fichaje de último momento, como se dice en el mundo del fútbol, Sebastián Pignata abrochó su regreso a la política local al filo del cierre de listas. El expresidente del Concejo se sumó al armado de Mesas de Trabajo, sector con llegada territorial en la ciudad, y vuelve a luchar por una banca luego de varios años. Tendrá el desafío de demostrar que su figura aún sigue vigente y puede ganar elecciones como lo hizo anteriormente. Ante de terminar su último mandato se enfrentó fuertemente con Jorge Molina y gran parte del armado de UPCN, sector al que perteneció durante muchos años.

Más allá de Mudallel y Pignata -que ya ganaron internas- aparece Pedro Medei. Si bien es un precandidato con poco conocimiento, encabeza la lista de “Cachi” Martínez y en las últimas semanas empezó a pisar el acelerador: sumó mucha cartelería y aumentó su aparición en los medios de comunicación y redes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pedromedei/status/1894410894672891973&partner=&hide_thread=false Seguramente muchos ya vieron estos lentes en las calles, acompañados de la frase "El Profe". Sí, ese soy yo, y estoy muy contento de comenzar hoy un camino al que voy a dedicar todo mi esfuerzo y compromiso



Esta tarde, a las 19 hs en el polo educativo de barrio Yapeyú,… pic.twitter.com/PyTNCnmTNn — Pedro Medei (@pedromedei) February 25, 2025

El peronismo y la ¿utopía? de 2027

El peronismo tiene tres bancas en el Concejo y este año renovará solo una. En las diferentes tribus plantean que ganar dos escaños sería un número satisfactorio; tres, un “muy buen resultado”. Claro que la cuestión no se termina en las PASO: quien gane deberá liderar un proceso que logre contener todos los votos obtenidos en las primarias, algo que históricamente le costó al peronismo.

En el paño del análisis aparecen distintos elementos a tener en cuenta, como la atomización de la oferta electoral. Si LLA se fortalece, ¿se puede dar un escenario de tres tercios? ¿Qué incidencia tendrá el partido del presidente Javier Milei a nivel local? A su vez, otra incógnita es cómo influirá la gestión de Poletti.

En el PJ rumian una cuestión que hoy parece más abstracta que real: la posibilidad de dar pelea en 2027. No es algo utópico, pero a priori resulta complejo sobre todo cuando se mira en el espejo retrovisor lo que ocurrió en 2023 y 2019 -por no irse más atrás-, donde el no peronismo ganó cómodamente. ¿Serán las elecciones 2025 un trampolín para alguna figura? El justicialismo tiene una interna competitiva que le da vida, pero también el desafío de no quedar atrapado en su propia fragmentación.