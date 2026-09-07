Javier Milei alimenta su euforia malvinera y sube a Quirno y Presti a la mesa política

Eufórico con el impacto político que tuvo su cadena nacional sobre Malvinas, Javier Milei transformó la reunión de gabinete de este lunes casi en monotemática. En el encuentro en la Casa Rosada de casi tres horas, el Presidente analizó punto por punto las medidas anunciadas y sus repercusiones mediáticas y en redes sociales, además de adelantar que el ministro de Defensa, Carlos Presti , y el canciller Pablo Quirno participarán mañana de la mesa política.

Como dio cuenta Letra P , el jefe de Estado dio a conocer el jueves la firma de un decreto con el que aumentó el presupuesto para el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales para combatir la explotación hidrocarburífera ilegal en las Malvinas, además de la construcción de una base militar en Tierra del Fuego , que comenzó durante la gestión de Alberto Fernández en 2022, y el envío de un proyecto para endurecer las penas previstas en la Ley 26.659, que prohíbe y castiga a las empresas que buscan o extraen petróleo y gas en la plataforma continental argentina sin permiso oficial, abarcando de forma directa la zona de las islas. La norma fue sancionada durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner .

Para el Gobierno, estas iniciativas fueron un “éxito rotundo” en términos de comunicación. De ahí que el Presidente haya puesto la cadena nacional como tema principal en la reunión de gabinete de este lunes.

Del encuentro participaron todos los integrantes del Gabinete, la senadora Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem . En tanto que mañana, en la reunión que convoca cada semana a un grupo de selectos funcionarios, estarán Presti y Quirno, quienes fueron parte del armado de las iniciativas sobre Malvinas.

La cúpula libertaria pretende que Milei continúe sacando provecho de la cadena nacional, pese a que, como contó Susana Maidana en Letra P sobre un sondeo de Management & Fit, la versión malvinera del Presidente “no convence”.

En Balcarce 50 creen haber podido mostrar a un jefe de Estado ocupado e involucrado en cuestiones de geopolítica en lugar de un líder visceral que insulta y se mete en el barro de la chicana.

Javier Milei, en cadena nacional.

En la Casa Rosada se entusiasman con el protagonismo de Javier Milei

Es la tercera semana seguida que Milei encabeza una reunión de gabinete, tras haber sido criticado por haberse recluido durante once días en la Quinta de Olivos sin agenda oficial.

En la Casa Rosada intentarán sostener el protagonismo de Milei, surgido de la cadena nacional que terminó de definirse en la reunión de gabinete de la semana pasada. Allí, el Presidente adelantó que iba a retomar la causa Malvinas y que varios de los integrantes de su equipo venían trabajando sobre el tema hacía tiempo. Santiago Caputo, el titular de la SIDE Cristian Auguadra; el ministro Carlos Presti y el canciller Pablo Quirno están en ese listado.

En la administración libertaria buscan capitalizar el impacto local e internacional que tuvo el discurso, mientras continúan delineando los detalles de la presentación del Presupuesto 2027, fechada para el 15 de septiembre en la Cámara de Diputados. Fuentes del gobierno le dijeron a Letra P que no asistirá Milei, por lo que se haría presente un funcionario de segunda línea.

En la reunión de gabinete también se analizaron las variables económicas y los indicadores de actividad. El Presidente destacó el dato de las 17.155 desregulaciones impulsadas desde el área que conduce Federico Sturzenegger desde el comienzo de la gestión. En este marco, el ministro presentó detalles de la nueva ley de Mercado de Capitales que se encuentra en elaboración.

Javier Milei con autoridades de DayOne Data.

Antes de esta cumbre en el Salón Eva Perón, el primer mandatario mantuvo una reunión con autoridades de DayOne Data, una compañía líder en el desarrollo y operación de infraestructura digital para inteligencia artificial y servicios de computación en la nube.

La firma nació como filial de la china GDS Holdings, que aún conserva acciones en la empresa, por lo que la reunión no pasó desapercibida en la agenda de Milei: el Gobierno busca atraer este tipo de inversiones a partir de la sanción del Súper RIGI, otro de los proyectos que está frenado en la cámara alta por reclamo de los aliados de mayor protección local. Este régimen es otra de las prioridades legislativas del Presidente para lo que queda de este año.

Karina Milei quiere aprobar la reforma electoral

Uno de los temas que sobrevuela todas las reuniones libertarias es la reforma electoral (que contiene la suspensión/derogación de las PASO), el proyecto que Karina Milei considera clave para conseguir la reelección de su hermano. El oficialismo pretende tratar el tema el 15 de septiembre en una de las comisiones del Senado, algo que había adelantado Bullrich la semana pasada. El problema para el oficialismo es que todavía no tiene los votos para aprobar la iniciativa.

Con esta reforma, que podría eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el oficialismo busca quitarle a la oposición una herramienta clave para dirimir sus diferencias internas. El oficialismo no logra convencer a gobernadores aliados para que acompañen. Bullrich se lo advirtió a la mesa política hace varias semanas.

En estos proyectos trabajan diversos actores. Diego Santilli y Lule Menem son los encargados de mantener el vínculo con las provincias; Martín Menem, con la totalidad de la cámara baja. Bullrich hace lo propio con el Senado y algunos exintegrantes de lo que fue Juntos por el Cambio. Ignacio Devitt mantiene diálogo con ambas cámaras en temas que ya fueron aprobados por la mesa política.

“Para la reforma electoral todavía nos faltan los votos, pero estamos charlando bien con muchos gobernadores”, comentó a este medio una fuente libertaria.