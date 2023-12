Qué capítulos de la ley ómnibus quiere eliminar la oposición

Esta pretensión de poder supremo de Milei causó bromas entre los miembros de LLA en Diputados, que este jueves se reunieron con Omar de Marchi , el nuevo enlace parlamentario del Gobierno. "Si nos aprueban las facultades, no tiene ni sentido tener el resto de la ley", coincidían.

HCF, una bancada heterogénea de 23 miembros que la semana próxima tendrá su primera reunión, no contempla empoderar a Milei de esta manera. "Las facultades delegadas son contrarias al estado democrático y republicano", reclamó Margarita Stolbizer . En ningún bloque de la oposición dialoguista comprenden si Milei tiene esperanza de conseguir estas prerrogativas o, como especula la mayoría, está jugando a todo o nada con el objetivo de victimizarse.

Retenciones y jubilaciones

En la UCR definieron dos temas de la ley ómnibus que no están dispuestos a aprobar: la eliminación de la fórmula jubilatoria y la suba de las retenciones a las exportaciones de granos, que se propone aumentar hasta 33% en subproductos de soja y en 15% las demás. El Gobierno asegura que este incremento está compensado por la devaluación, pero esa hipótesis no tiene aval parlamentario. El bloque de Córdoba, que integra HCF, fue el primero en pedir que no agregue presión fiscal al campo.