Buenos Aires: estas son las ocho alianzas presentadas para competir en octubre

Este jueves venció el plazo para la presentación de alianzas de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y en la provincia de Buenos Aires , donde se elegirán 35 bancas de la Cámara de Diputados , van a competir las siguientes listas:

La Libertad Avanza





José Luis Espert encabezará la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires.

.Alianza La Libertad Avanza: La Libertad Avanza, PRO, Propuesta Republicana, FÉ, Unidos, Demócrata.

.Provincias Unidas: Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Hacemos, Democracia Cristiana, Nuevo País, Tercera Posición.

.Encuentro Federal: GEN, Partido del Diálogo, Política Abierta para la Integridad Social -PAIS-, Unión Popular Federal

.Frente de izquierda y de Trabajadores-Unidad: Partido de Trabajadores por el Socialismo, Izquierda por una Opción Socialista, Nueva Izquierda, Movimiento Socialista de los Trabajadores , Partido del Obrero.

.Potencia: Movimiento de Integración y Desarrollo -MID-, Movimiento Social por la República, UNIR.

.Unión Federal: Movimiento Organización Democrática –MODE-, Partido Federal.

.Nuevos Aires: Unión Celeste y Blanco, Renovador Federal, Integrar, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Tiempo de Todos, Construyendo Porvenir.