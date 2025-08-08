Buenos Aires: estas son las ocho alianzas presentadas para competir en octubre

Intendentes impulsan un operativo clamor para que Máximo Kirchner encabece la lista de Fuerza Patria en octubre.
.Fuerza Patria: Partido Justicialista, Frente Grande, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Frente Renovador, Kolina, Principios y Valores, Partido del Trabajo y del Pueblo, Solidario, Partido Intransigente, Patria de los Comunes, Movimiento Libres del Sur, Instrumento Electoral para la Unidad Popular, De la Cultura la Educación y el Trabajo, Igualar, Partido de la Victoria.
La Libertad Avanza
José Luis Espert.
José Luis Espert encabezará la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires.
.Alianza La Libertad Avanza: La Libertad Avanza, PRO, Propuesta Republicana, FÉ, Unidos, Demócrata.
.Provincias Unidas: Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Hacemos, Democracia Cristiana, Nuevo País, Tercera Posición.
.Encuentro Federal: GEN, Partido del Diálogo, Política Abierta para la Integridad Social -PAIS-, Unión Popular Federal
.Frente de izquierda y de Trabajadores-Unidad: Partido de Trabajadores por el Socialismo, Izquierda por una Opción Socialista, Nueva Izquierda, Movimiento Socialista de los Trabajadores , Partido del Obrero.
.Potencia: Movimiento de Integración y Desarrollo -MID-, Movimiento Social por la República, UNIR.
.Unión Federal: Movimiento Organización Democrática –MODE-, Partido Federal.
.Nuevos Aires: Unión Celeste y Blanco, Renovador Federal, Integrar, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Tiempo de Todos, Construyendo Porvenir.