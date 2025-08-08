ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Buenos Aires: estas son las ocho alianzas presentadas para competir en octubre

Fuerza Patria nuclea a 14 espacios peronistas. La Libertad Avanza inscribió a cinco partidos. Provincias Unidas y Encuentro Federal, las coaliciones del medio.

Por Letra P | Periodismo Político
Buenos Aires concentra el 37 por ciento del padrón nacional. Peronistas y libertarios, las principales coaliciones que disputan poder.&nbsp;&nbsp;

Florencio Randazzo a punto de ingresar a la Casa Rosada. El ex ministro encabezaría la boleta de diputados de Somos Buenos Aires
ELECCIONES I 26 DE OCTUBRE

La mudanza de Manes a la Ciudad despeja el camino a Randazzo pero Somos no logra cerrar la alianza

Por  José Maldonado

Fuerza Patria

Máximo Kirchner con los brazos abiertos - NA
Intendentes impulsan un operativo clamor para que M&aacute;ximo Kirchner encabece la lista de Fuerza Patria en octubre.

.Fuerza Patria: Partido Justicialista, Frente Grande, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Frente Renovador, Kolina, Principios y Valores, Partido del Trabajo y del Pueblo, Solidario, Partido Intransigente, Patria de los Comunes, Movimiento Libres del Sur, Instrumento Electoral para la Unidad Popular, De la Cultura la Educación y el Trabajo, Igualar, Partido de la Victoria.

La Libertad Avanza

José Luis Espert.
Jos&eacute; Luis Espert encabezar&aacute; la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires.

.Alianza La Libertad Avanza: La Libertad Avanza, PRO, Propuesta Republicana, FÉ, Unidos, Demócrata.

.Provincias Unidas: Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Hacemos, Democracia Cristiana, Nuevo País, Tercera Posición.

.Encuentro Federal: GEN, Partido del Diálogo, Política Abierta para la Integridad Social -PAIS-, Unión Popular Federal

.Frente de izquierda y de Trabajadores-Unidad: Partido de Trabajadores por el Socialismo, Izquierda por una Opción Socialista, Nueva Izquierda, Movimiento Socialista de los Trabajadores , Partido del Obrero.

.Potencia: Movimiento de Integración y Desarrollo -MID-, Movimiento Social por la República, UNIR.

.Unión Federal: Movimiento Organización Democrática –MODE-, Partido Federal.

.Nuevos Aires: Unión Celeste y Blanco, Renovador Federal, Integrar, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Tiempo de Todos, Construyendo Porvenir.

El dirigente social Juan Grabois junto al gobernador Axel Kicillof 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Kicillof, extranjero en la novela de CFK y Grabois: distancia prudente y llamado a la unidad

El gobernador no participó de las conversaciones para retener al dirigente social. En La Plata desdramatizan y reiteran que la negociación seguirá hasta el 17.
Máximo Kirchner y Axel Kicillof
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Kirchner, primer candidato de Fuerza Patria: Kicillof no lo veta, pero su tropa pone reparos

Para el gobernador no es un problema que encabece la nómina nacional por Buenos Aires. En su sector dicen que es mal candidato y dudan que se postule.

