SIN COMENTARIOS

Presupuesto 2026: el nuevo Javier Milei le puso pausa a Provincias Unidas, que prefiere el silencio

Los gobernadores estudiarán la letra chica para dar una opinión técnica. Esperan el debate en el recinto. En los pasillos federales huelen debilidad libertaria.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Integrantes de Provincias Unidas, en silencio tras la cadena nacional de Javier Milei.

Integrantes de Provincias Unidas, en silencio tras la cadena nacional de Javier Milei.

Los gobernadores de Provincias Unidas escucharon la cadena nacional de Javier Milei sobre el Presupuesto 2026. No habrá un posicionamiento político conjunto sobre el discurso. Analizarán la letra chica con sus ministros de Economía y esperarán a que el Congreso abra el debate.

Notas Relacionadas
Javier Milei, presidente de Argentina.
EFECTO PALIZA

Presupuesto 2026: Milei bajó el tono y prometió platita, pero pidió que lo voten porque "este es el único camino"

Por  Letra P | Periodismo Político

En concreto, en el Panal, como se conoce al Centro Cívico de Córdoba, se habla de “una eternidad” para que se aplique lo anunciado por el jefe de La Libertad Avanza (LLA). Llegó la hora del tiempismo.

Las razones del silencio de Provincias Unidas

Con un discurso por cadena nacional, en tono electoral y tras sufrir la paliza en las urnas de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, el Presidente presentó un esbozo del proyecto del Presupuesto 2026.

Varios fueron los puntos llamativos de ese discurso grabado y leído, casi sin pausas. Algunos de ellos fueron el cambio de actitud y oratoria, sin ataques, ni insultos y con datos seleccionados y escuetos. Un neo Milei “debilitado, incómodo, sin convicción en lo que decía”, señalan informalmente algunas voces encumbradas del cordobesismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1967744296549040369?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1967744296549040369%7Ctwgr%5E92ad33279b62a7b35258d296ffa7994494cb6349%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fpolitica%2Fbuenos-aires-que-me-hiciste-mal-javier-milei-arranca-cordoba-su-cruzada-nacional-darla-vuelta-n5418836&partner=&hide_thread=false

Esta nueva versión es lo que puede haber descolocado a la oposición, sobre todo a los seis gobernadores que conforman la alianza Provincias Unidas que prometen pronunciarse cuando tengan elementos técnicos para hacerlo. El análisis de la letra chica es la tarea dominante por estas horas.

Los gobernadores de este armado transversal venían cultivando un perfil alto desde el acto conjunto que encabezaron en la exposición rural de la Sociedad Rural de Río Cuarto. En esa oportunidad, los seis mostraron que su apuesta trasciende la coyuntura electoral inmediata y que, efectivamente, creen que hay condiciones para empezar a amasar una nueva alternativa nacional. Esa misma jornada, rechazaron una foto conjunta con Milei y sus alfiles, tal como habían propuesto desde la Casa Rosada, por redes, después de la derrota bonaerense.

Todo parece indicar que nada cambiará ese eje. "Los gobernadores dejaron de ser, de un momento a otro, degenerados fiscales para convertirse en objeto de consenso, es un giro que evidencia debilidad", comentaban asesores de los mandatarios consultados por este portal.

Apoyos a Javier Milei

Como contó Letra P, así como hubo silencios, hubo apoyos. Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), salieron a bancar. Son los únicos mandatarios provinciales que acordaron electoralmente con La Libertad Avanza para el 26 de octubre.

cornejo zdero frigerio caputo francos catalán

También participaron, la semana pasada, en la mesa federal junto al ministro de Economía, Toto Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Temas
Notas Relacionadas
Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Presupuesto 2026: los socios de Milei en las provincias apuraron su respaldo al mensaje presidencial

Cornejo, Zdero y Frigerio fueron los unicos gobernadores que hablaron antes de que el lunes bajara la persiana. Alineamiento, juego en equipo y el factor 26-O.
Javier Milei en La Derecha Fest que se hizo en julio, en Córdoba
EFECTO PALIZA

Buenos Aires que me hiciste mal: Milei arranca en Córdoba su cruzada nacional para darla vuelta

Con un acto en la Bolsa de Comercio y posible baño de masas, el Presidente busca revertir la tendencia negativa de las encuestas. Alivio en la lista de ignotos.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Javier Milei. La entrevista del gobernador con Clarín despertó un mar de suspicacias. 
EFECTO PALIZA

Clarín & Kicillof, una sociedad ¿de hecho? con mensajes para Milei y CFK

Por  Juan Rezzano
Claudio Vidal, Ignacio Torres, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir.
Elecciones | 26 de octubre

Provincias Unidas lanzó sus diez mandamientos y pasa del armado electoral al programa opositor

Por  Yanina Passero
Guillermo Francos y Lisandro Catalán.
HÉROES SE BUSCAN

Catalán confía en retener al menos una parte de los ATN para Milei

Por  Mauricio Cantando
Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior.
HÉROES SE BUSCAN

Catalán hace un intento para salvar los vetos de Milei y tiene chances con las universidades

Por  Mauricio Cantando