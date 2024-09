Presupuesto 2025: la educación es pública, estúpido

Un amigo me escribe por WhastApp. “Tenés que escribir sobre esto”, me dice y me comparte el tuit de Daniel Filmus sobre el Presupuesto presentado por el presidente Javier Milei. Allí se anuncia la suspensión, para el ejercicio 2025, del cumplimiento del artículo 9 de la Ley Nacional de Educación (26.206), por la cual se cae la inversión en educación técnica y en ciencia y tecnología.