Ritondo compite por ese lugar con Florencio Randazzo , quien no participó de la asamblea para esquivar a la prensa. Sus voceros dijeron que tenía un turno médico y no podía suspenderlo. Sí se le acercó al presidente electo el diputado Ignacio García Aresca , futuro jefe del bloque cordobés, socio del exministro del Interior y también principal músculo político que sumó Milei a su gabinete.

En la previa de la sesión, el jefe de Estado electo se mantuvo parado delante de su banca, no esquivó ninguna charla, no se negó a las selfies y, lejos de recluirse, se mostró dispuesto a darle la mano a quien se acercara. Su armonía había empezado este martes, cuando envió un mensaje de despedida al grupo de WhatsApp de titulares de bancada. "Más allá de las diferencias, fue un placer compartir este grupo", se retiró.

Victoria Villarruel y Carolina Piparo, incómodas

Su nuevo estilo no le permitió disimular la tensión que mantiene con las otras dos diputadas de su espacio por los lugares del gabinete: Villarruel y Carolina Piparo. La vice electa no ingresó con él al recinto, como en casi todas las sesiones, porque tuvo su propia agenda en el Senado. Se reencontraron con un abrazo y se mostraron sonrientes, pero luego se retiraron por separado. La excandidata a gobernadora se acercó a saludar a Milei antes del comienzo de la sesión y luego no volvió a mostrarse con él. Aunque se ubica lejos de su banca (está al lado de Espert), suele ir más seguido al fondo del hemiciclo a hablar con la fórmula ganadora.

ESCRUTINIO DEFINITIVO: Diputada Píparo, Carolina - Asamblea Legislativa 29-11-2023

Tras ser vetada para la ANSES, Piparo seguirá como diputada hasta 2025. Fue protagonista de la asamblea porque integró la comisión elegida para validar los resultados, luego de un cuarto intermedio, y tuvo que anunciarlos desde su banca. Según los cómputos finales, la fórmula Milei-Villarruel obtuvo 14.554.560 votos, el 56.65%, y la que integraron Sergio Massa-Agustín Rossi (Unión por la Patria) alcanzó 11.598.720, el 44.35%. El 10 de diciembre, a las 12, asumirá el binomio ganador.

Si querés, llorá

La Asamblea tuvo momentos emotivos tanto de figuras nuevas como de históricas que se van. Cristina aprovechó cada intervalo para tomarse fotos con el personal y referentes legislativos que se le acercaron. Tal vez sean sus últimos días en el Congreso, donde retornó en 2017 como senadora y a los dos años asumió como vicepresidenta. Moreau la imitó, aunque no hubo despedidas, porque seguirá en su banca cuatro años más.

La distribución en el recinto fue similar a la de las asambleas de los primeros de marzo, cuando se inauguran las sesiones ordinarias: el oficialismo se agrupó en el semicírculo cercano al estrado, donde suele estar el equipo de taquigrafía. El resto se sentó donde encontró lugar.

20231129JCC35_ASAMBLEA_LEGISLATIVA.JPG Victoria Villarruel y Javier Milei

Chau chau, adiós

También hubo clima de despedida entre quienes dejan sus bancas el 10 de diciembre y saben que difícilmente tendrán una sesión para decir adiós: aunque hay prórroga de sesiones ordinarias, no está habiendo noticias de posibles consensos para abrir el recinto.

El entrerriano Marcelo Casaretto, del Frente de Todos, se despidió de Cristina y Moreau y fue el único oficialista que se acercó a felicitar a Milei. Cuando fue proclamado, el economista sólo recibió aplausos de la actual oposición, pero devolvió sin hacer diferencias: se paró de la banca y saludó a todo el recinto con su mano en alto, como quien se despide de amigos. Visiblemente emocionado, saludó a Villarruel y se fue sin hablar con los medios. Fue su última sesión.