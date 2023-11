Milei evitó ese debate ante el grupo legislativo que se acercó al Hotel Libertador y lo escuchó hablar sobre las inminentes "reformas del Estado" que impulsará la semana siguiente, aún sin tener claro el acuerdo parlamentario que le permitirá llegar a una mayoría. "La reunión fue sobre agenda legislativa. No sé habló de otra cosa", aseguró a Letra P un vocero de LLA. Otra fuente del encuentro aseguró que Milei dijo que el tema lo definirán Guillermo Francos , futuro ministro del Interior, y Santiago Caputo .

La tensión entre la tropa legislativa de Milei quedó a las claras cuando nadie quiso hacer declaraciones al salir del encuentro. Un grupo de la Cámara baja exigió el lunes quedarse con la presidencia de la Cámara baja y definir cuánto antes las jefaturas, pero no se llegó a nada. "Nuestra propuesta es que haya una opción de La Libertad Avanza", dijo al salir Juliana Santillán , en un breve diálogo con la prensa.

Según supo Letra P , Milei insiste en que lo mejor es nombrar en la presidencia de la Cámara a Florencio Randazzo. Las gestiones están a cargo de Francos, quien asegura tener 137 votos, que incluye a la UCR, LLA, aliados de JxC y hasta algún voto del actual oficialismo vinculado a los gobernadores. Cristina Kirchner, con su carta de este jueves, le abrió el juego para elegir a uno propio, pero el presidente no quiso anticipar su decisión ante sus dirigidos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCFKArgentina%2Fstatus%2F1729802545927716968&partner=&hide_thread=false Anoche en la cena de despedida y bienvenida de Senadores y Senadoras dije, parafraseando al Presidente electo: basta con las operaciones de los micrófonos ensobrados en cuanto a que el “kirchnerismo” o “Cristina” –cuando no…– quiere quedarse con las autoridades del Senado.… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 29, 2023

En el Senado la situación no es mejor: este miércoles la vicepresidenta, Victoria Villarruel, tuvo que intervenir ante una disputa por la jefatura del bloque, que había quedado para Bartolomé Abdala y ahora será para el jujeño Ezequiel Atauche. El tema no se abordó en la reunión, porque Milei no quiso entrometerse.