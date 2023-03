Portazo a medias de la oposición entre críticas lapidarias

Los amagues que había prometido Juntos por el Cambio (JxC) para abandonar el recinto en plena Asamblea Legislativa se cumplieron escasamente. Solo un puñado de diputados radicales díscolos y de ultraderecha por la Ciudad de Buenos Aires se paró y se fue cuando el presidente Alberto Fernández promediaba su discurso de apertura de sesiones ordinarias. Las dos horas de alocución presidencial tuvieron momentos de tensión. Si bien no hubo éxodos masivos, las críticas contra el jefe del Estado no se hicieron esperar.

La sesión de la Asamblea Legislativa no estuvo exenta de gritos y reacciones de los miembros de JxC. El macrista Fernando Iglesias se sentó de espaldas al estrado del recinto y bramó contra el Presidente en distintas oportunidades. Se alcanzó a escuchar que le decía "sin vergüenza". En un momento, el destinatario de la agresión decidió contestarle: "Es un honor que me insulte diputado Iglesias, insúlteme, es un honor". Fue el cruce más resonante del recinto, en una asamblea con escasa asistencia de gobernadores donde resaltó la presencia del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta .

Larreta no se fue y tampoco lo hicieron los legisladores porteños del PRO y la UCR. Solo lo hicieron los representantes de Evolución Radical y de "La Libertad Avanza", conducido por Javier Milei . "Si está Rodríguez Larreta, no nos vamos. En la apertura de ordinarias, uno no tiene la posibilidad de expresarse y se generan gritos. Horacio habla de la moderación y había que estar acá porque él se quedó", evaluó el diputado Álvaro González en diálogo con Letra P .

Sobre el discurso presidencial opinó que hubo tres momentos: "El Alberto ilustrado, donde todo lo que hizo su gobierno es todo bueno, otro discurso dedicado a Cristina que esta inhabilitada pero producto de una condena y el tercero fue sobre la justicia. Dijo que esta orgullosamente porteño pero no va a poder caminar por la calle porque no le va a poder explicar a sus vecinos por qué le saca la plata a la Ciudad", chicaneó.

La macrista Silvia Lospenatto también se quedó en el recinto pero fue lapídaria con la alocución presidencial. "Nosotros vinimos a escuchar como corresponde, esperabamos del presidente algún mensaje en relación a la crisis económica y social, pero no vimos nada de eso. Vimos a un Presidente que vino a despedirse, que vino a asumir que su fuerza política no va a pedirle la reelección. También vimos a un oficialismo que no lo acompañó y a un Presidente con mucha soledad en el estrado", le contestó la legisladora. a este portal.

https://twitter.com/slospennato/status/1630967627978817538 Un papelón el ataque a la Justicia que intentó hacer el #PeorPresidenteDeLaHistoria pero cuando sos Alberto Fernández no ofendes a nadie xq no ofende el que quiere sino el que puede. Dan vergüenza por suerte ya se van. — Silvia Lospennato (@slospennato) March 1, 2023

Carla Carrizo es parte de las once voluntades del bloque Evolución Radical y una de las que dejó el recinto. "Nosotros tenemos la política de respetar el mensaje presidencial, pero una cosa es respetarlo y otra cosa es que viole artículos de la Constitución Nacional. No puede insultar a los ciudadanos de la Ciudad y por eso nos fuimos. Fue una posición de nuestro bloque y se sumó Milei", le explicó a este medio. Entre los radicales que se quedaron estuvo el diputado Facundo Manes, que forma parte del bloque de la UCR. No dejó el recinto pero cargó contra el discurso. "Lo que se vio aca fue un Presidente alejado de la realidad, yo no vivo en la realidad que dijo el Presidente", opinó.

El riocuartense Carlos Gurtiérrez, que preside el bloque de Córdoba Federal, consideró que "Fernández tuvo una supuesta firmeza que no expresa, pero buscó la aprobación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner todo el tiempo" y anticipó que buscará hacer crecer en Diputados la agenda legislativa del flamente bloque Unidad Federal en el Senado.

Entre quienes se fueron en la mitad de la asamblea también están los tres integrantes del bloque Identidad Bonaerense: Graciela Camaño, Florencio Randazzo y Alejandro Topo Rodriguez. "Vergonzosamente y después de un aburrido autoelogio el Presidente se inmiscuyó en un claro avasallamiento de competencias en un juicio político en trámite donde la Cámara de diputados está sustanciando la acusación. ¿Y la Constitución'", tuiteó la legisladora.