Después del quiebre en el Senado, separatistas promueven un contagio en Diputados

El peso santafesino por ahora no tiene margen de aumentar su corrosión debido al vínculo con el senador Marcelo Lewandowski. Fue ponderado públicamente por Perotti como un candidato para este año, pero el aludido está enojado con el mandatario. "En el último tiempo no me siento parte del gobierno provincial. Hace tiempo que ni se me consulta ni se me escucha cuando llevamos inquietudes y proyectos. Pertenecer es participar y yo lejos estoy de eso", lanzó el senador. Con esa tensión a cuestas es poco probable que Lewandoski se sume a las voces sibilinas que salen del entorno de Perotti para ahondar la sangría de legisladores del FdT para debilitarlos. En este caso el senador forma parte del bloque Frente Nacional y ¨Popular, que lidera Mayans.