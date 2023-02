Senado: huellas de gobernadores en una jugada que desnuda la fragilidad del FdT

El nacimiento del flamante bloque Unidad Federal en el Senado a partir de la separación de cuatro integrantes del oficialismo fue vivido como un triunfo cerca del gobernador cordobés, Juan Schiaretti . La quinta pieza de ese armado es su esposa, la senadora Alejandra Vigo , que no preside el espacio porque no lo lidera políticamente. Tanto en Juntos por el Cambio como en los dos bloques oficialistas se escucha una lectura mayoritaria: los cinco integrantes del nuevo espacio sólo están unidos por el desacuerdo que tienen con la Casa Rosada y el presidente Alberto Fernández , pero ocurre en un mal momento para Cristina Fernández de Kirchner .

En el cordobesismo no pierden de vista que Vigo es la única de ese bloque que no formó parte de los dos bloques del Frente de Todos. Los otros cuatro significan una herida abierta para el oficialismo dentro de sus dos bloques. El bloque Frente Nacional y Popular, que tenía 21 bancas bajo la conducción de José Mayans , tuvo que enfrentar la salida del entrerriano Edgardo Kueider y del correntino Carlos Espínola . Ese bloque se quedó con 19 integrantes y, desde entonces, tiene una sola banca por encima del conglomerado de la UCR, que tiene 18. El bloque del formoseño sigue siendo la primera minoría, pero por un escaño. A la par, el bloque Unidad Ciudadana, que conduce Juliana Di Tullio , tenía 14 integrantes y se quedó con 12 por la partida del jujeño Guillermo Snopek y de la puntana María Eugenia Catalfamo .

El alcance de la herida seguirá abierta hasta que llegue el momento de votar en el recinto. No sólo por los cuestionamientos que los cuatro integrantes del FdT lanzaron contra el presidente Alberto Fernández, sino porque CFK no tuvo forma de evitarlo. "Muchos de los temas de Snopek y Kueider no tienen que ver con Cristina, son temas que directamente tienen que ver con el Ejecutivo. Una cosa es que Cristina pueda contener y otra es que les pueda aportar soluciones", analizó un integrante del interbloque del FdT que admite el impacto negativo de la división, pero remarca que, a pesar del revés, no perdieron la primera minoría por una banca.