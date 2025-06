Por qué el cristinismo acusa a Axel Kicillof de buscar la ruptura del peronismo

El segundo argumento es que la unidad no resuelve el verdadero objetivo del gobernador: la conducción del espacio. “No le importa ir juntos, no le importa ganar. Lo que le importa es discutir el liderazgo con Cristina”, afirma otra fuente. Esa lógica se sostiene en que una unidad mantendría el statu quo y, por lo tanto, reafirmaría el liderazgo de la expresidenta. “En una mesa de negociación nunca se resuelve la conducción, porque la conducción no se entrega”, aseguran.

Bronca con Carlos Bianco

En el entorno de la expresidenta también hay enojo con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien en los últimos días protagonizó una serie de apariciones mediáticas para hablar sobre la situación interna del peronismo. Lo que más molestó fue su declaración respecto de que en la Legislatura el oficialismo debía apoyar los proyectos del gobernador “sin chistar”.

Carlos Bianco.jpg

“¿Cómo le vas a decir a Cristina que tiene que apoyar sin chistar? ¿Se volvieron locos?”, lanza un dirigente kirchnerista de la primera hora y añade: “Si le queda un gramo de cerebro, entiendo que lo dijo para romper. De otra manera, no se entiende”.

Desde el cristinismo interpretan que el planteo de Bianco responde a una lógica intransigente: “es como decimos nosotros o se rompe”. Y aseguran que, aunque seguirán insistiendo en lograr la unidad, están dispuestos a dejar en evidencia que no fueron ellos quienes la boicotearon.

Un acto, dos lecturas

Mientras el kicillofismo se mostró exultante tras el acto del MDF, y comenzó la semana con conferencia de prensa, reunión de Gabinete y almuerzo con intendentes del conurbano en la residencia oficial del gobernador, en La Cámpora minimizaron el evento.

Daniel Scioli.jpeg

“El acto fue un acto, nada más. No me pareció gran cosa, fue obvio, sin novedades. Si Axel quiere ser candidato a presidente del peronismo, no puede hacer actos sin decir nada nuevo ni mostrar apoyos relevantes. No fue un antes y un después”, cuestionó una fuente cercana al kirchnerismo.

Aunque Kicillof presentó la jornada como “fundacional”, en el campamento de la expresidenta señalaron que incluso el lema “Hay otro camino” ya había sido utilizado por el exgobernador Daniel Scioli, hoy funcionario del gobierno libertario.