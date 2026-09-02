Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
¿OPOSICIÓN SILVESTRE?

Carlos Saloniti va al Concejo de San Martín de los Andes para impedir el juicio político en su contra

El intendente se presentará este jueves para defenderse de las seis denuncias en su contra. El poroteo imposible, los yerros propios y la discusión 2027.

Letra P | César Pucheta
Por César Pucheta
Carlos Saloniti va al Concejo Deliberante para hacer caer el pedido de juicio político San Martín de los Andes

Carlos Saloniti va al Concejo Deliberante para hacer caer el pedido de juicio político San Martín de los Andes

Luego de un pedido de juicio político que sorprendió a la dirigencia de Neuquén, el intendente Carlos Saloniti se presentará este jueves en el Concejo Deliberante para responder cuestiones vinculadas a las acusaciones que amenazan con destituirlo. El detrás de escena de esas denuncias acelera la pelea política y pone a la Municipalidad de San Martín de los Andes como objetivo principal.

Notas Relacionadas
San Martín de los Andes: impulsan la destitución del intendente con seis cargos por presunto mal desempeño.
ESCALADA POLÍTICA

Neuquén: presentaron un pedido de juicio político contra el intendente de San Martín de los Andes

Por  Letra P | Periodismo Político

El pedido de juicio político fue ingresado al Concejo por Valeria López Oronoz, con el patrocinio del abogado Enrique Bartolomé. En el oficialismo emepenista de la joya turística neuquina advierten que el movimiento es el corolario de una movida que busca instalar candidaturas para el año próximo.

Saben que, por razones técnicas y políticas, la denuncia no tiene chances de prosperar, pero apuntan directamente a los impulsores de la iniciativa. Los identifican con grupos de centroderecha con intereses puntuales en la ciudad y enumeran enojos acumulados con el intendente. La oposición menos beligerante reconoce yerros en la gestión, pero tampoco avala el pedido de destitución. “Es una puerta que se abre y deja expuesto a todos los que vengan”, advierten.

El detrás de escena de la denuncia contra Carlos Saloniti

Como ya contó Letra P, la denuncia consta de seis puntos que apuntan a un puñado de problemas que enfrenta la gestión de Saloniti y que se vienen señalando públicamente por la oposición que se presenta como silvestre, se identifica principalmente con las ideas libertarias y se mueve activamente en las redes sociales.

“Acá no existen las internas que se ven en otros lados”, dicen en San Martín y ubican a los responsables de las denuncias en el mismo tinglado ideológico que referentes provinciales como Nadia Márquez, Brenda Buchiniz o Carlos y Joaquín Eguía.

La cara principal de la denuncia es López Oronoz. En el oficialismo señalan que la discusión política escaló entre los intereses de la empresaria por su participación en la disputa por la concesión del cerro Chapelco y la empresa Plumas Verdes, que perdió la licitación.

Eso explica, dicen en el municipio, su relación con Enrique Bartolomé, el patrocinante de cada uno de sus escritos, a quienes también atribuyen un particular interés en los proyectos que se desarrollan en el cerro y un enojo puntual con la decisión de impedir la construcción para uso residencial y comercial en la zona de altura exclusivamente destinada al esquí.

Con todo, las denuncias van y vienen y empiezan a caldear el clima en la Patagonia. La propia López Oronoz denunció la semana pasada que un hombre "encapuchado" que circulaba en bicilcleta la golpeó y la increpó con una orden puntual. “Callate”, dice que le dijo. "No me voy a callar", avisó la denunciante. Saloniti repudio el hecho, manifestó su "solidaridad" con la vecina agredida y reiteró su "compromiso con la paz social y con el diálogo". "Es el camino irremplazable para construir la comunidad con la que soñamos", completó en un comunicado.

El contexto en el que la denuncia aparece también resulta determinante. San Martín de los Andes atraviesa desde hace tiempo un fuerte deterioro de su infraestructura vial, al que se sumó durante este año un período excepcional de lluvias. La responsabilidad municipal por el mantenimiento de las calles constituye un factor objetivo de malestar en una sociedad particularmente sensibilizada que empezó a movilizarse para exigir soluciones.

El gobierno municipal quedó en el ojo de la tormenta, cuestionado por su capacidad de respuesta, y un grupo de vecinos que desde hacía meses había desarrollado una estrategia sistemática de exposición pública y cuestionamiento institucional aprovechó el clima.

El paso a paso en el Concejo Deliberante

Semanas atrás, cuando el Concejo Deliberante se preparaba para definir si daba curso a las presentaciones contra el titular del Ejecutivo municipal, Saloniti se adelantó al debate y pidió al Concejo Deliberante que habilite la instancia de citación para poder dar cuenta de las responsabilidades de la gestión en torno a cada uno de los hechos que la denuncia articula.

Casi todos en San Martín de los Andes reconocen que la denuncia no tiene demasiadas chances de avanzar. No sólo por los apoyos que reúne Saloniti, sino por las características de la presentación. “Está mal hecha”, aseguran.

Carlos Saloniti, intendente de San Martín de los Andes, la joya turística de Neuquén.

Carlos Saloniti, intendente de San Martín de los Andes, la joya turística de Neuquén.

Para que el proceso avance y el intendente sea eventualmente suspendido mientras se desarrolla el juicio político, los opositores que decidan apoyar la iniciativa deberán reunir ocho voluntades de las 11 que componen el deliberativo local. El perfil más cercano a las ideas de La Libertad Avanza es Roberto Sicilia, que obtuvo su banca desde Fuerza Libertaria, un armado libertario blue que podría intentar un acercamiento con el electorado más afín a quienes empujan la denuncia.

Uno de los que se anima a adelantar posición es el peronista Santiago Fernández, que asegura que algunos de los puntos de la denuncia son “simplemente reproches” y otros son puntos a atender, aunque ninguno justificaría avanzar en una medida tan extrema como una destitución.

De todos modos, Saloniti deberá persuadir a los concejales, incluso a algunos propios que en estricto off the record reconocen que la gestión se planchó en los últimos años y la falta de reacción del intendente cimentó el camino para el crecimiento opositor que derivó en las denuncias.

¿Otro juicio político en Neuquén?

Con características diferentes, el caso Saloniti empuja los recuerdos frescos de las denuncias que terminaron con las carreras políticas de la vicegobernadora Gloria Ruiz y su sucesor en Plottier, Luis Bertolini.

Luis Bertolini y Gloria Ruiz fueron destituidos de sus cargos.

Luis Bertolini y Gloria Ruiz fueron destituidos de sus cargos.

En San Martín de los Andes entienden el riesgo de abrir un camino en el que las mayorías y minorías parlamentarias avancen sobre los jefes comunales elegidos por la ciudadanía, pero no niegan el camino institucional que se abre con el proceso.

Si Saloniti no convence a más de tres concejales de no avanzar con el juicio político, el intendente debe ser apartado transitoriamente del cargo y el cuerpo debe habilitar el funcionamiento de una sala investigadora que deberá analizar la denuncia para elevar un informe a una sala juzgadora que definirá el futuro del intendente.

Temas
Notas Relacionadas
Exfuncionario de Sandra Pettovello. Esteban Bosch suena para competir por la intendencia de San Martín de los Andes en el marco de La Neuquinidad.
Elecciones 2027

El lote de candidatos de Figueroa en San Martín de los Andes sumó a un exfuncionario de Pettovello

Esteban Bosch es otro de los nombres del oficialismo de Neuquén para suceder a Carlos Saloniti. Pasado en Cambiemos y cercanía al macrismo. El factor Chapelco.
Neuquén: Figueroa fortalece su apuesta por los Lagos del Sur y mira la sucesión en San Martín de los Andes
GESTIÓN & ROSCA

Neuquén: Figueroa anunció inversiones en los Lagos del Sur y mira la sucesión en San Martín de los Andes

El gobernador detalló su plan de infraestructura ante los intendentes de la región. La importancia de la ciudad lacustre en la estrategia electoral.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Las fintech, con Marcos Galperin como gran villano, son salvavidas de plomo en la Argentina desesperada (imagen generada con IA).
LOS PERFILES DEL PODER

Galperin contra los bancos, la pelea de fondo en la Argentina endeudada

Por  Esteban Rafele
Rodolfo Aguiar, de ATE, cruzó a UPCN tras las paritarias estatales.
PULSEADA GREMIAL

Las paritarias estatales reavivan las llamas de la vieja interna sindical entre UPCN y ATE

Por  José Maldonado
Juan Manzur y Osvaldo Jaldo: antes socios, ahora enemigos.
TODO ROTO

Manzur se mueve como candidato en Tucumán, amenaza con dividir al peronismo y dice que le gana a Jaldo

Por  Lucio Di Giuseppe
Toto Caputo se reúne con Scott Bessent y busca sellar el vínculo con el prestamista de última instancia
TE QUEREMOS, VIRREY

G20: Caputo se aferra a Bessent, el salvador del Gobierno que tambalea en su puesto

Por  Lorena Hak