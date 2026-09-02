Carlos Saloniti va al Concejo de San Martín de los Andes para impedir el juicio político en su contra

Luego de un pedido de juicio político que sorprendió a la dirigencia de Neuquén , el intendente Carlos Saloniti se presentará este jueves en el Concejo Deliberante para responder cuestiones vinculadas a las acusaciones que amenazan con destituirlo. El detrás de escena de esas denuncias acelera la pelea política y pone a la Municipalidad de San Martín de los Andes como objetivo principal.

El pedido de juicio político fue ingresado al Concejo por Valeria López Oronoz , con el patrocinio del abogado Enrique Bartolomé . En el oficialismo emepenista de la joya turística neuquina advierten que el movimiento es el corolario de una movida que busca instalar candidaturas para el año próximo.

Saben que, por razones técnicas y políticas, la denuncia no tiene chances de prosperar, pero apuntan directamente a los impulsores de la iniciativa. Los identifican con grupos de centroderecha con intereses puntuales en la ciudad y enumeran enojos acumulados con el intendente. La oposición menos beligerante reconoce yerros en la gestión, pero tampoco avala el pedido de destitución. “Es una puerta que se abre y deja expuesto a todos los que vengan”, advierten.

Como ya contó Letra P , la denuncia consta de seis puntos que apuntan a un puñado de problemas que enfrenta la gestión de Saloniti y que se vienen señalando públicamente por la oposición que se presenta como silvestre, se identifica principalmente con las ideas libertarias y se mueve activamente en las redes sociales.

“Acá no existen las internas que se ven en otros lados”, dicen en San Martín y ubican a los responsables de las denuncias en el mismo tinglado ideológico que referentes provinciales como Nadia Márquez , Brenda Buchiniz o Carlos y Joaquín Eguía .

La cara principal de la denuncia es López Oronoz. En el oficialismo señalan que la discusión política escaló entre los intereses de la empresaria por su participación en la disputa por la concesión del cerro Chapelco y la empresa Plumas Verdes, que perdió la licitación.

Eso explica, dicen en el municipio, su relación con Enrique Bartolomé, el patrocinante de cada uno de sus escritos, a quienes también atribuyen un particular interés en los proyectos que se desarrollan en el cerro y un enojo puntual con la decisión de impedir la construcción para uso residencial y comercial en la zona de altura exclusivamente destinada al esquí.

Con todo, las denuncias van y vienen y empiezan a caldear el clima en la Patagonia. La propia López Oronoz denunció la semana pasada que un hombre "encapuchado" que circulaba en bicilcleta la golpeó y la increpó con una orden puntual. “Callate”, dice que le dijo. "No me voy a callar", avisó la denunciante. Saloniti repudio el hecho, manifestó su "solidaridad" con la vecina agredida y reiteró su "compromiso con la paz social y con el diálogo". "Es el camino irremplazable para construir la comunidad con la que soñamos", completó en un comunicado.

El contexto en el que la denuncia aparece también resulta determinante. San Martín de los Andes atraviesa desde hace tiempo un fuerte deterioro de su infraestructura vial, al que se sumó durante este año un período excepcional de lluvias. La responsabilidad municipal por el mantenimiento de las calles constituye un factor objetivo de malestar en una sociedad particularmente sensibilizada que empezó a movilizarse para exigir soluciones.

El gobierno municipal quedó en el ojo de la tormenta, cuestionado por su capacidad de respuesta, y un grupo de vecinos que desde hacía meses había desarrollado una estrategia sistemática de exposición pública y cuestionamiento institucional aprovechó el clima.

El paso a paso en el Concejo Deliberante

Semanas atrás, cuando el Concejo Deliberante se preparaba para definir si daba curso a las presentaciones contra el titular del Ejecutivo municipal, Saloniti se adelantó al debate y pidió al Concejo Deliberante que habilite la instancia de citación para poder dar cuenta de las responsabilidades de la gestión en torno a cada uno de los hechos que la denuncia articula.

Casi todos en San Martín de los Andes reconocen que la denuncia no tiene demasiadas chances de avanzar. No sólo por los apoyos que reúne Saloniti, sino por las características de la presentación. “Está mal hecha”, aseguran.

Carlos Saloniti, intendente de San Martín de los Andes, la joya turística de Neuquén.

Para que el proceso avance y el intendente sea eventualmente suspendido mientras se desarrolla el juicio político, los opositores que decidan apoyar la iniciativa deberán reunir ocho voluntades de las 11 que componen el deliberativo local. El perfil más cercano a las ideas de La Libertad Avanza es Roberto Sicilia, que obtuvo su banca desde Fuerza Libertaria, un armado libertario blue que podría intentar un acercamiento con el electorado más afín a quienes empujan la denuncia.

Uno de los que se anima a adelantar posición es el peronista Santiago Fernández, que asegura que algunos de los puntos de la denuncia son “simplemente reproches” y otros son puntos a atender, aunque ninguno justificaría avanzar en una medida tan extrema como una destitución.

De todos modos, Saloniti deberá persuadir a los concejales, incluso a algunos propios que en estricto off the record reconocen que la gestión se planchó en los últimos años y la falta de reacción del intendente cimentó el camino para el crecimiento opositor que derivó en las denuncias.

¿Otro juicio político en Neuquén?

Con características diferentes, el caso Saloniti empuja los recuerdos frescos de las denuncias que terminaron con las carreras políticas de la vicegobernadora Gloria Ruiz y su sucesor en Plottier, Luis Bertolini.

Luis Bertolini y Gloria Ruiz fueron destituidos de sus cargos.

En San Martín de los Andes entienden el riesgo de abrir un camino en el que las mayorías y minorías parlamentarias avancen sobre los jefes comunales elegidos por la ciudadanía, pero no niegan el camino institucional que se abre con el proceso.

Si Saloniti no convence a más de tres concejales de no avanzar con el juicio político, el intendente debe ser apartado transitoriamente del cargo y el cuerpo debe habilitar el funcionamiento de una sala investigadora que deberá analizar la denuncia para elevar un informe a una sala juzgadora que definirá el futuro del intendente.