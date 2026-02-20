APERTURA DE SESIONES

Santa Fe: con financiamiento de Pullaro, Poletti prometió grandes obras para la capital y acelera hacia 2027

El intendente anunció la construcción de un puente sobre la laguna Setúbal y una reforma integral del histórico Parque Garay. La plata y el timing.

Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
Santa Fe: con financiamiento de Pullaro, Poletti prometió grandes obras para la capital y acelera hacia 2027

Santa Fe: con financiamiento de Pullaro, Poletti prometió grandes obras para la capital y acelera hacia 2027

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, anunció este viernes grandes obras en lugares emblemáticos de la capital provincial durante el tradicional discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo municipal. La perspectiva temporal ubica las inauguraciones en 2027, año en el que se jugará su reelección.

Costanera y parque en Santa Fe

Uno de los picos del discurso de Poletti fue el anuncio de la construcción de un nuevo puente sobre los pilares históricos de la Laguna Setúbal, donde hace décadas se ubicaban la aerosilla y el boliche Puerto de Palos, que conectará el faro con el Paseo de la Laguna. Una obra que se candidatea a postal de Santa Fe.

poletti basile

Sentado al lado del nuevo presidente del Concejo Deliberante de Santa Fe, Sergio "Checho" Basile, el intendente anticipó también que habrá una reforma integral del histórico Parque Juan de Garay, que incluye la remodelación de los piletones, la creación de un Parque de los Niños, una pista de ciclismo y el mantenimiento de los lagos, entre otros aspectos. Es un lugar clave: allí la administración provincial está edificando una nueva estación policial en un terreno cedido por la municipalidad.

Por otra parte, Poletti confirmó una intervención integral en el acceso norte a la autopista Santa Fe-Rosario, una zona de tránsito intenso, en particular desde la explosiva multiplicación de barrios privados. La obra incluirá renovación de canteros, arbolado, veredas, iluminación, conectividad y la incorporación de una ciclovía.

Para los barrios de Santa Fe

Para evitar la típica dicotomía entre zonas de poder adquisitivo asimétrico, el intendente santafesino subrayó la decisión de iluminar completamente la ciudad con LED antes de finalizar su primer mandato. Resaltó que, tras haber reparado más de 13 mil luminarias y relevado los 40 mil puntos de luz durante el año pasado, ya firmó la autorización para comenzar en abril el recambio total de lámparas en todos los barrios.

“Vamos a ser una de las primeras capitales del país iluminadas por completo con esta tecnología”, celebró.

santa fe luces

En el mismo sentido, Poletti prometió que, al finalizar este mandato, no quedarán calles de tierra en la ciudad. Al respecto, señaló que ya se ejecutaron más de 1.000 cuadras de mejorado pétreo y que el objetivo para este año es sostener un ritmo de 100 cuadras por mes. “Porque una calle transitable no es un lujo. Es que se pueda salir cuando llueve, que pase el camión de residuos y que la vida cotidiana no se detenga”, aseveró.

La perspectiva política de Juan Pablo Poletti

El contenido político del mensaje de Poletti salta a la vista con la proyección temporal de las obras anunciadas.

poletti concejo

Tanto los grandes proyectos anunciados para lugares emblemáticos de la ciudad como las obras destinadas a los barrios exigen un trámite administrativo y de ejecución que ubican las eventuales inauguraciones en 2027, año en que se realizarán las elecciones de cargos ejecutivos.

Será el momento en que, si así lo decide, Poletti competirá para tratar de lograr su reelección.

Juan Pablo Poletti, intendente de Santa Fe.
SEGUNDO TIEMPO

Santa Fe: Poletti suma sillas para sus socios de Unidos y aceita el vínculo con la Casa Gris

El intendente incorpora a Carlos Suárez y Laura Mondino, figuras de peso dentro de la UCR y el PS. Volumen político con miras a 2027 y lógica de coalición.
Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, los jefes de la bancada de Provincias Unidas en Diputados.
EL SUSURRO FEDERAL

Provincias Unidas se abraza a la estrategia SanCor para sostener un bloque donde todos votan diferente

La reforma laboral mostró que la bancada que tiene alfiles de gobernadores dialoguistas negocia ley por ley y banca por banca. El eje que no cede y ordena.

