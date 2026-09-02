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ES EL MODELO

Neuquén se dispara en el mapa exportador: vendió por U$S 4283 millones y multiplicó su peso a nivel nacional

El desarrollo de Vaca Muerta fue clave para el salto de la actividad energética y el mayor protagonismo de la provincia dentro de la región. Los números.

Por Letra P | Periodismo Político
Vaca Muerta. La joya petrolera impulsa la economía de Neuquén.&nbsp;

Vaca Muerta. La joya petrolera impulsa la economía de Neuquén. 

Neuquén se convirtió en el caso más significativo de la nueva geografía del comercio argentino. En el primer semestre de 2026 alcanzó exportaciones por US$4.283 millones, un crecimiento interanual del 84,5% que llevó al distrito a representar el 8,7% de las ventas externas del país.

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El salto contrasta con el 0,25% que explicaba en 2015 y la convirtió en la tercera provincia exportadora de la Argentina, después de Buenos Aires y Santa Fe.

De acuerdo a un informe del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral, el cambio se explica principalmente por la expansión de Vaca Muerta y el crecimiento de las exportaciones de combustibles y energía. Neuquén concentró US$4.205 millones de sus ventas externas en ese rubro, equivalente al 98,2% de sus exportaciones, con el petróleo crudo como principal producto.

Vaca Muerta, el motor de las exportaciones en Neuquén

El crecimiento de Neuquén modificó de manera acelerada su lugar dentro del mapa exportador argentino. Según el análisis, la provincia pasó de representar apenas el 0,25% de las exportaciones nacionales en 2015 al 8,7% en el primer semestre de 2026. En once años, multiplicó más de 30 veces su participación y se convirtió en la tercera provincia exportadora del país.

Uno de los pozos petroleros en perforación en Vaca Muerta.

Uno de los pozos petroleros en perforación en Vaca Muerta.

La expansión está directamente vinculada con Vaca Muerta. El informe señala que el crecimiento de combustibles y energía fue del 42,5% interanual en el primer semestre, con el petróleo crudo como uno de los principales impulsores, al alcanzar US$4.693 millones y crecer 47,7%.

La Patagonia se consolida como polo energético

El desarrollo energético también modificó el peso de la región patagónica en el comercio exterior argentino. Su participación pasó del 14,8% en 2025 al 17,8% en el primer semestre de 2026 con US$8.783 millones en ventas externas.

Mientras, la región Pampeana redujo su participación del 72,9% al 66,1%, pero sigue siendo el principal núcleo exportador del país, con la provincia de Buenos Aires liderando el ranking seguida por Santa Fe.

Las otras provincias de la Patagonia también presentaron cambios. Chubut también mostró un fuerte crecimiento durante la década. Sus exportaciones pasaron de US$1.656 millones en 2015 a US$3.966 millones en 2025, un incremento del 139%.

Santa Cruz se mantuvo entre las principales exportadoras de la región, con un fuerte peso de la minería y los hidrocarburos, mientras que Tierra del Fuego registró un crecimiento del 145% en el período, aunque desde una base considerablemente menor.

El desafío de transformar exportaciones en desarrollo

El salto exportador de Neuquén también plantea un desafío. El informe advierte que la provincia depende casi exclusivamente de los combustibles y que esa concentración genera la necesidad de diversificar su estructura productiva. Al mismo tiempo, el desarrollo de servicios asociados a Vaca Muerta comienza a generar nuevas oportunidades que son vistas como un impulso virtuoso por empresas de todo el país.

El estudio plantea que el verdadero impacto del crecimiento exportador dependerá de la capacidad para generar proveedores locales, incorporar tecnología, desarrollar infraestructura y formar recursos humanos. En el caso de Vaca Muerta, identifica oportunidades en bienes de capital, servicios de ingeniería y tecnologías digitales vinculadas con la automatización y el análisis de datos.

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