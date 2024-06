La Cámpora, en llamas: reproches a Axel Kicillof y furia contra Jorge Ferraresi

Según pudo reconstruir Letra P , se cruzaron primero en las puertas del Salón Dorado de la gobernación, donde debían firmar el convenio para luego dirigirse a otro salón donde los esperaba el gobernador. No se saludaron. Mendoza le dijo “cagón”; Ferraresi no respondió y bajó la mirada, relató uno de los presentes.

“Esto va a tener consecuencias”, le dijo la intendenta al gobernador, quien se vio sorprendido por lo que estaba sucediendo ante la mirada de funcionarios e intendentes.

La Cámpora vuela

“No es sólo contra Mayra o contra La Cámpora. Lo mismo le hicieron al Frente Renovador en San Fernando y a (Gustavo) Menéndez en Merlo. Kicillof no puede estar ajeno a estas movidas”, afirmó a Letra P una fuente que reporta a la agrupación que dirige el hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En las filas de Kirchner consideran que los movimientos de Ferraresi “son provocaciones”. “Arma un acto en Quilmes contra Mayra y en la convocatoria pone la foto del gobernador diciendo ‘Todos con Axel’, hablando mal de otros sectores del peronismo y promoviendo divisiones”, agregó la fuente y se quejó de que al “al día siguiente llaman para sacarnos una foto como si no hubiese pasado nada”.

“Todo esto es un error político porque lo único que hace es romper al peronismo de la provincia y distanciar a los intendentes. En vez de estar unidos enfrentando a un gobierno nacional que está hambreando al pueblo y destruyendo el aparato productivo, tenemos que estar soportando discusiones internas extemporáneas y absurdas a tres años de las próximas elecciones”, agregaron cerca de la intendenta.

Axel Kicillof elige el silencio

Letra P consultó a fuentes de la gobernación bonaerense tras el cruce. En las filas del mandatario prefirieron el silencio. Durante los momentos de mayor tensión, la línea en calle 6 fue siempre la misma: no entrar en la interna.

Ante los cuestionamiento que llegaron hace tiempo por los movimientos de dirigentes que forman parte de la mesa política del gobernador, como Ferraresi o el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, cerca de Kicillof repiten que cada uno de ellos tienen peso propio, que el gobernador no les dice qué pueden decir y qué no, pero que no hablan por él. Ese es justamente el principal cuestionamiento del camporismo: “El gobernador no puede desentenderse”, dicen..