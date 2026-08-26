León XIV en Córdoba: Martín Llaryora activa el operativo con Karina Milei y espera el visto bueno del Vaticano

La visita del papa León XIV a Argentina en noviembre ingresó de lleno a la fase de logística y organización . En un movimiento articulado desde el gobierno de Martín Llaryora , el jefe de Gabinete, Manuel Calvo , el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros , y el ministro de Vinculación, Gestión Institucional y Culto, Miguel Siciliano desembarcaron en la Ciudad de Buenos Aires .

Con el objetivo de comenzar a coordinar la escala en Córdoba , los funcionarios mantuvieron un encuentro con los máximos resortes del Poder Ejecutivo nacional.

El cónclave, que se extendió por una hora y media, tuvo lugar en las oficinas del Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva . Del lado del poder central, la mesa de trabajo exhibió un tonelaje político acorde a la magnitud del evento: estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , junto a Monteoliva, el secretario de Culto y Civilización, Agustín Ezequiel Caulo , y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández .

La presencia de las delegaciones de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires completó el mapa de los tres distritos ratificados dentro del itinerario papal.

La reunión funcionó como el primer hito formal de coordinación operativa entre ambas administraciones. Aunque la sintonía previa se daba por canales informales, las partes se sentaron a estructurar un plan que abarca desde los anillos de contención y la custodia de jefe de Estado hasta el esquema para alojar a las multitudes que llegarán a Córdoba.

Karina Milei y Alejandra Monteoliva, en el encuentro de organización y logística por la visita de León XIV a Argentina.

Aclaró que, más allá de la logística y la seguridad de jefe de Estado que coordina la Nación, las provincias tienen a su cargo la logística organizativa de los eventos dentro de sus jurisdicciones.

"Fue una reunión de coordinación operativa donde se trataron temas no solamente con la agenda en materia de seguridad para la llegada del Papa a la Argentina, sino también todas las cuestiones que tienen que ver con la logística necesaria para poder recibirlo en las condiciones adecuadas y acoger a los feligreses que van a participar", explicó Manuel Calvo a Letra P tras el encuentro.

En el caso de Córdoba será el 10 de noviembre, fecha en la que se prevé que el sumo pontífice realice una misa masiva en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).

Ángel Rossi, línea directa entre León XIV y Córdoba

La delegación mediterránea volcó la información previa recopilada en la provincia. Al respecto, el jefe de Gabinete precisó: "Todas las jurisdicciones pudimos hablar sobre la información que teníamos por parte de, en el caso de Córdoba, la información que nos había provisto el arzobispado, como así también la Nación compartió toda la información que tenía".

En esta oportunidad no participaron representantes de la Iglesia, fue un encuentro netamente gubernamental. Sin embargo, esa frase marca una línea clara en la trastienda eclesiástica: el canal directo de comunicación con la Santa Sede y el minuto a minuto del itinerario de la gira sigue estando bajo el control estricto del arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi.

Arzobispo de Córdoba en Roma, Ángel Rossi. Foto: Víctor Sokolowicz

Pese a que la mesa de este miércoles reunió a la cúpula de gestión, el gobierno nacional ya ha mantenido encuentros con una delegación de la Iglesia, encabezada por el nuncio apostólico, el arzobispo Michael Wallach.

Próxima estación: Vaticano en la Argentina

El esquema definitivo ingresará en etapa de definiciones durante los próximos días, cuando la avanzada del Vaticano desembarque en la Argentina para auditar las tres jurisdicciones y los distintos escenarios previstos para los eventos durante la recepción del papa.

Respecto a los pasos a seguir y la expectativa sobre las fechas, Calvo precisó: "Fue una primera reunión de aproximación. En los próximos días va a haber una avanzada del Vaticano respecto de las tres jurisdicciones para terminar de definir la agenda concreta. Lo que sí está confirmado es que va a estar en Córdoba, en la provincia y ciudad de Buenos Aires. Una vez que termine la avanzada del Vaticano, nos volveremos a reunir con mayor nivel de precisiones para poder avanzar ya en la instrumentación de la agenda".