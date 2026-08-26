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CONGRESO | SENADO

Patricia Bullrich armó una sesión para completar el tribunal del caso $LIBRA y congela el proyecto hojarasca

Habrá reunión con 67 pliegos y cinco tratados internacionales. Yadarola y Bertuzzi, ¡adentro! El proyecto emblema de Sturzenegger sigue cajoneado.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) durante la sesión del Senado.&nbsp;

Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) durante la sesión del Senado. 

Patricia Bullrich hace su juego en el Senado. Después de una reunión con jefes de bloque, la titular de La Libertad Avanza acordó una sesión para este jueves para tratar 67 pliegos judiciales, entre ellos dos para un Tribunal que interviene en el caso $Libra. No fue incluida la Ley Hojarasca, una de las iniciativas más importantes de Federico Sturzenegger.

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Mauricio Cantando

Si bien ese proyecto tiene dictamen, ni Bullrich ni la oposición parecen con interés de incorporarlo en la sesión. "Es simple: nadie quiere abrir el recinto para darle una ley a Sturzenegger", confesó ante Letra P un senador oficialista. Una opción es que tenga cambios y vuelva al Senado.

La reunión de labor parlamentaria se llevó a cabo en el despacho de Victoria Villarruel, con presencia de todos los bloques. Por Unión por la Patria estuvieron Juliana Di Tullio y José Mayans, quienes sólo pidieron retirar uno de los acuerdos internacionales. No hubo objeciones a los pliegos por parte del peronismo.

Los más polémicos son los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, candidatos a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Es el Tribunal que interviene en casos de corrupción, como la investigación de $LIBRA, la criptomoneda que difundió Milei y quedó envuelta en un caso de estafas.

Las cuentas de Patricia Bullrich

Fuentes de La Libertad Avanza aseguran que UP podría avalar todos los pliegos. De hecho, ningún senador objetó a los candidatos durante las audiencias: según supo Letra P, esa decisión se debió a una orden directa de Cristina Fernández de Kirchner a Di Tullio.

Además, el bloque UP ya se rebeló cuando la mitad votó a favor del pliego para continuidad de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El kirchnerismo había objetado al jurista por el viaje a Lago Escondido con empresarios y jueces, en 2022. El hijo también participó de aquella travesía. Votar en contra de un pliego y que el juez sea designado es un riesgo que no cualquier senador quiere correr.

En la sesión se aprobarán también cinco acuerdos internacionales. Se trata de los que disponen el Libre Comercio entre el Mercosur y la AELC, que reúne a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. También el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, el Tratado sobre Traslado de Personas Sentenciadas con Ucrania, la Extradición con Chile y el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica.

Por pedido de UP se excluyó el Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado. Buscan una aclaración sobre la soberanía de Malvinas.

Sin hojarascas

La sesión durará cuatro horas y tendrá al menos 10 cuestiones de privilegio pedidas por el peronismo. Hojarasca quedará en el camino y no tiene fecha para su tratamiento.

El proyecto contiene la modificación o derogación de 63 leyes. Algunas normas son peculiares, como la 94, de 1864, que permite aplicar azotes; la que autorizó la televisión a color, la que prohíbe las reuniones en lugares privados o el carnet de mochilero.

Fue aprobado en Diputados con apoyo de los aliados del Gobierno. En la oposición dura coincidieron en que estás derogaciones son una trampa para borrar otras leyes y habilitar oportunidades de negocios.

Por caso, el peronista Pablo Yedlin, explicó que, al eliminarse la ley 26.688, de producción pública de medicamentos de alto costo, como también una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se pone en riesgo "la soberanía sanitaria”.

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