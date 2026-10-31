Tierra del Fuego: la ley para el fondo educativo de Melella sigue empantanada y el lunes puede ser el Día D.

El proyecto del gobernador Gustavo Melella para crear un Fondo de Financiamiento Educativo sigue sin encontrar una salida en la Legislatura de Tierra del Fuego . Después de que fracasara el tratamiento de la iniciativa en la sesión del 28 de octubre, el oficialismo reformuló la iniciativa en comisión, pero el nuevo texto tampoco reúne, por ahora, los respaldos necesarios para llegar al recinto con una mayoría asegurada.

Las comisiones de Educación y Presupuesto trabajaron de manera conjunta sobre una propuesta que modifica sustancialmente el proyecto original del Ejecutivo. El dictamen consiguió apenas seis firmas, correspondientes a Federico Greve y Myriam Martínez , de FORJA; Victoria Vuoto , Tomás García y Juan Carlos Pino , del PJ; y Gisela Dos Santos , de Sumemos Tolhuin. El recinto posee 15 escaños.

La llave sigue en manos de la oposición y de Federico Sciurano , el legislador radical que integra el espacio oficialista y cuyo posicionamiento puede resultar decisivo para destrabar la discusión. Según pudo saber Letra P , en los bloques opositores todavía dudan de que el dictamen consiga los votos para ser aprobado tal como quedó redactado. Las negociaciones continuarán durante el fin de semana, con el calendario legislativo como principal condicionante.

La Legislatura de la provincia más austral de la Patagonia convocó a una sesión especial para este lunes. Si para entonces no se consiguen los consensos necesarios, habrá una nueva sesión ordinaria el martes, en un intento por resolver una discusión que tiene fecha de vencimiento.

El plazo constitucional para tratar el proyecto concluye el miércoles 4 de noviembre. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente y, de acuerdo con el mecanismo previsto en la Constitución provincial, si no recibe tratamiento dentro del plazo de un mes desde su presentación, quedará aprobada automáticamente.

NO HAY PLATA Sin votos en la Legislatura de Tierra del Fuego, tambalea el fondo que Melella le prometió al gremio docente



El acuerdo puede caerse si el oficialismo no zafa del tratamiento en el recinto pic.twitter.com/4XjaYtsf4j — LETRA P (@Letra_P) October 10, 2026

El escenario coloca a la oposición frente a una disyuntiva política: aprobar una iniciativa que todavía genera resistencias, introducir nuevas modificaciones o dejar que el vencimiento del plazo termine convirtiendo el proyecto en ley sin una votación en el recinto.

Para Melella, el resultado es particularmente sensible. El fondo forma parte del entendimiento alcanzado con el gremio docente después de 46 días de paro y acampe, y constituye una de las principales herramientas con las que el Ejecutivo pretende sostener el compromiso de mejorar el financiamiento educativo.

Un nuevo esquema de financiamiento

El texto que ahora se discute dista bastante de la propuesta original del Ejecutivo. La nueva versión incorporó modificaciones en las fuentes de financiamiento, los criterios de asignación y los mecanismos de control.

Uno de los cambios centrales está vinculado al Banco de Tierra del Fuego. El proyecto original proponía incrementar en tres puntos porcentuales el impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicado a las actividades de la entidad. La nueva redacción reemplaza ese mecanismo por un aporte solidario de 32 millones de Unidades Ajustables por Evolución Salarial (UAPES), equivalente a unos $2984 millones, tomando como referencia el valor de $93,27 establecido para julio de 2026.

También se modificó el destino de los recursos provenientes de la actividad de distribución de gas natural. En el proyecto original, la alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos ingresaba directamente al Fondo de Financiamiento Educativo. En el dictamen de comisión, ese porcentaje pasa a integrar un nuevo Fondo Provincial de Infraestructuras.

La Legislatura continúa con el tratamiento del proyecto educativo de Gustavo Melella.

La distribución prevista establece que el 40% de lo recaudado se destine al mantenimiento, mejoramiento, accesibilidad y construcción de infraestructura educativa, mientras que el 60% restante financiará obras de redes de distribución y conexiones domiciliarias de gas natural. El texto incorpora, además, una cláusula para dejar de recaudar ese aporte si el organismo regulador nacional autoriza su traslado a la tarifa de los usuarios.

La reformulación también suma como fuente de recursos la recaudación de Ingresos Brutos generada por Terra Ignis Energía S.A. e incorpora pautas de actualización anual por IPC para el Impuesto Inmobiliario Rural.

La nueva versión también amplía los mecanismos institucionales de seguimiento del fondo. Entre las incorporaciones figura la creación de un Observatorio de Financiamiento Educativo, con participación de legisladores, representantes de los ministerios de Educación y Economía, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y los gremios docentes.

Se suman, además, un Sistema de Indicadores de Financiamiento Educativo, informes trimestrales de transparencia activa y una Programación de Mejora Educativa a cinco años. El proyecto establece instancias de consulta con el Consejo de Educación Provincial y la comunidad educativa.

La última carta

La ampliación del texto busca darle mayor respaldo institucional y mecanismos de control a una iniciativa que nació en medio del conflicto salarial y de las dificultades financieras de la provincia. Sin embargo, los cambios todavía no alcanzaron para despejar las objeciones políticas.

De no conseguir los votos necesarios y para evitar una aprobación de facto, la oposición podría insistir en quitarle el carácter de urgente al proyecto y que su debate continúe en comisión.

Esta moción ya fue impulsada por el legislador del Movimiento Popular Fuefuino (MOPOF) Pablo Villegas y rechazada por el oficialismo y sus aliados, además del voto de Raúl Von Der Thusen quien, junto con Sciurano, podrían cambiar su postura en caso de que esta iniciativa no reúna los consensos necesarios para el 4 de noviembre.