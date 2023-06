“Nosotros no buscamos cerrar la propia y cagarnos en la UCR”, remarcaron en el entorno de Abad. Bajo el ala del exsenador Ernesto Sanz, el diputado provincial busca no sólo una garantía de “cogobierno” con el PRO, sino llegar a un acuerdo en las listas nacionales y de la provincia de Buenos Aires. “La propia no le importa”, remarcó la misma fuente al hacer alusión a que el titular de la UCR bonaerense no buscará sacar un rédito personal en esa negociación.