La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri también se refirió a las críticas que recibió de las palomas por plantar internas en todos lados: "Dicen que ‘Bullrich aterra a los intendentes del conurbano’, pero lo que los aterra no es Bullrich, lo que los aterra es que aquel que no va con la boleta de Bullrich no gana".