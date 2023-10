“He convocado a Horacio para que me acompañe como jefe de gabinete de ministros", anunció este sábado la candidata presidencial, escoltada por el aludido, el jefe de Gobierno porteño, y su compañero de boleta, Luis Petri . "Con la capacidad que ha demostrado en la gestión de la ciudad, ha logrado transformar la capital. No es un cambio abstracto, sino en la realidad. Te agradezco que hayas aceptado”, le agradeció Bullrich en el acto conjunto en el Jardín Botánico.

Aunque la relación entre Bullrich y Larreta no pasa por el mejor momento, y todavía quedan esquirlas de lo que fue la interna, ambos son conscientes de que a JxC "no le sobra nada" para conseguir entrar en un ballotage contra el candidato de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, o con el de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. "Estamos arañando para entrar (a la segunda vuelta)", se sinceró ante Letra P una de las figuras de la coalición.

"Horacio (Larreta) está muy bien con nosotros y su gente integrándose", explicó uno de los integrantes de la mesa chica de Bullrich. Como contó Letra P, armadores de ambos bandos comenzaron a juntarse para organizar el trabajo en cada una de las provincias. Sin embargo, con el correr de los días la resistencia que había entre la exministra de Seguridad y el jefe de Gobierno hicieron complicada la sinergía entre los equipos.

La gran duda que se preguntaban las principales figuras del PRO es si el anuncio llega en el momento justo o es demasiado tarde para hacerlo. "Resta ver el impacto electoral que tenga. Hace un par de semanas podría haber hecho que se duplicara la cantidad de militantes en la calle", analizó ante este portal una fuente conocedora del mundo macrista.