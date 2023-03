La decisión de Mauricio Macri de no presentarse como candidato presidencial en las elecciones de este año generó el reconocimiento de las tres figuras del PRO anotadas en la carrera por llegar a la Casa Rosada. Patricia Bullrich , Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal destacaron la "generosidad" del fundador del partido amarillo, aunque evitaron hacer especulaciones sobre quiénes se benefician con este corrimiento.

"No seré candidato"

"Pudiendo ser candidato decide no serlo y eso abre un camino de posibilidades a los que venimos trabajando en este sentido. Sin tener la contradicción de que Mauricio esté en la cancha", afirmó después en una entrevista con TN.

Bullrich evitó decir si esta decisión la ayuda políticamente a ella: "Beneficia a todo el equipo. A los que queremos asumir esta responsabildiad. No es personal. Cada uno va a tener que demostrar ahora sus razones para ser electos en una competencia en la que Macri ya no está. Ese es el punto., No puedo decir que beneficie más a uno que a otros".