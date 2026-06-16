Encuesta: casi el 85% afirma que el Mundial no le hace olvidar los problemas del país

Aunque la ilusión de volver a ver a La Selección campeona sigue intacta, eso no alcanza para borrar los problemas económicas y sociales. Según una encuesta de Giacobbe Consultores , la mayoría de los argentinos cree que el Mundial funciona como una distracción , pero no logra dejar atrás las preocupaciones cotidianas.

De acuerdo con el estudio nacional, realizado entre el 5 y el 10 de junio sobre 2500 casos, el 46,9% sostuvo que durante la Copa del Mundo se distrae un poco, aunque sin dejar de pensar en la crisis que atraviesa la Argentina, mientras que otro 37,9% aseguró que de ninguna manera se olvida de esos problemas. Es decir, el 84,8% no deja de pensar en las preocupaciones que lo aquejan, aunque se esté desarrollando el evento deportivo más importantes del planeta.

En contraposición, el 14,5% manifestó que durante el Mundial logra olvidarse completamente de las dificultades, mientras que un 0,7% no respondió .

Entre las personas de entre 16 y 30 años el porcentaje de quienes aseguran olvidarse por completo de los problemas asciende al 20,6% , entre los mayores de 51 años cae al 7,6% .

La encuesta también indagó sobre la preferencia de la ciudadanía para los próximos cuatro años: el 48,8% respondió que prefiere una mejora económica para los próximos cuatro años aunque a la Selección le vaya mal en el Mundial, mientras que el 44,2% optó por una nueva estrella mundialista aun si la situación no mejora. Si bien la diferencia no es mucha, el resultado demuestra que el bolsillo pesa más que la pelota.

En otro apartado del estudio, se analiza la relación entre fútbol y política: el 93,4% aseguró que un eventual triunfo de la Selección no modificaría su voto, mientras que apenas el 3,9% afirmó que una consagración lo llevaría a votar al presidente Javier Milei. Asimismo, el 85,5% consideró que una conquista del equipo de Lionel Scaloni no favorecería electoralmente al mandatario y el 10,1% estimó que sí lo haría.

encuesta mundial 2

Fúltbol y política

Otro de los datos que arrojó la encuesta da cuenta de que la mayoría de las personas consultada no vincula a la Selección con ninguna fuerza partidaria: el 51,8% afirmó que el equipo nacional no es afín a ningún espacio político, mientras que otro 32% dijo no tener una posición clara al respecto.

Entre las personas que sí establecieron una relación, el 6,3% opinó que la Selección tiene afinidad con el kirchnerismo y el 5,8%, con La Libertad Avanza. Más atrás aparecieron el peronismo, con 1,8%; el PRO, con 0,9%; y la izquierda, con apenas 0,2%.

En cuanto a la presencia del Chiqui Tapia en la Copa del Mundo, el 44,8% cree que el presidente de la AFA no debería asisir porque está siendo investigado por la Justicia por presunta asociación ilícita, lavado de activos y evasión fiscal, entre otras acusaciones. En tanto, el 30,4% entiende que el directivo debe estar presente en el Mundial y representar a la Selección. El 23,8% no tiene una opinión sobre este tema.