El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta , le tiró una soga este miércoles a su exrival en la interna presidencial de Juntos por el Cambio , Patricia Bullrich , y sostuvo que la aspirante de la coalición "tiene el compromiso, la experiencia y el equipo necesario para liderar un país que requiere un cambio que no signifique un salto al vacío".

"No tengo ninguna duda de que Patricia Bullrich tiene el compromiso, la experiencia y el equipo necesario para liderar un país que requiere un cambio. Un cambio que no signifique un salto al vacío. Y el momento es ahora", afirmó.

Este martes, desde los EEUU, Macri dibujó un ejercicio de imaginación sobre el futuro legislativo en un eventual gobierno libertario y sostuvo que si Juntos por el Cambo no triunfara en las elecciones de este año espera que la alianza "apoye cualquier decisión razonable de reforma en el Congreso para que Argentina pueda salir de este complicado sistema en el que estamos como una trampa durante tantas décadas".

Luego de que Macri hablara de la estrategia parlamentaria de JxC en un hipotético gobierno de Milei, Bullrich manifestó su desagrado públicamente. "Estamos en el medio de una pelea electoral y no me parece que en este momento podamos discutir eso, porque justamente nuestra fortaleza en esta contienda electoral es nuestra capacidad parlamentaria. No es el momento para discutir ese tema", apuntó la candidata presidencial de Juntos por el Cambio en Urbana Play.

Los encontronazos que sacuden a la cúpula de JxC se producen en un momento delicado. En los últimos días, Bullrich, que había enfocado su campaña en polarizar con el kirchnerismo, libra una guerra abierta con Milei, quien comenzó a atacarla de manera directa en un giro de su estrategia que apunta a morder en electorado cambiemista la porción de votos que, considera, le faltan sumar apara obtener un triunfo en primera vuelta.