Ganar en primera vuelta se convirtió en una obsesión para el candidato presidencial de La Libertad Avanza , Javier Milei , pese a que no existan sondeos que le asignen una derrota en un eventual ballotage . Para lograr ese objetivo, el economista apunta a robarle unos puntos a su rival de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich . Si es necesario, golpeándola todos los días donde más le duela. Este lunes la acusó por sus años de militancia de los 70. "Ella era una montonera tirabombas. O sea, ha puesto bombas en jardines de infantes, era parte de una organización terrorista”, la acusó. La exministra nunca confirmó haber militado en Montoneros, pero sí admitió haber integrado la Juventud Peronista.

"No estamos llegando a 40 puntos, pero si alcanzamos esa cifra podemos ganar en primera vuelta con diez de diferencia sobre Sergio Massa ", explicó a Letra P un miembro de la mesa chica de LLA. La prolongación de la campaña por tres semanas y el poco tiempo que hay entre el ballotage y la asunción presidencial son algunos datos que inquietan al minarquista y lo vuelcan a buscar un triunfo el 22 de octubre . Además, aunque no lo diga, se siente más seguro en una segunda vuelta con el candidato de Unión por la Patria.

El lunes volvió a citar el pasado de Bullrich en la guerrilla setentista. No fue la primera vez: hace un mes, en una entrevista en A Dos Voces, lo usó para limpiarse de un video viralizado en el que usaba la palabra "mogólico" como insulto. "A mí me cuestionan declaraciones viejas, pero a Bullrich, que tiraba bombas, no le preguntan nada", le recriminó a los conductores del programa. En LLA aseguran que, para el economista, el equipo de JxC es el que rastrea los viejos videos del libertario para viralizarlos y exhibirlo como alguien incapaz de controlar sus emociones.