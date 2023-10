Después de Sergio Massa y –varias veces– de Milei, fue el turno de la juntista de pasar por el streaming de Alejandro Fantino , lo que derivó en una entrevista desconcertante , secuela de una intervención fallida en el primer debate presidencial . Lo de Bullrich preocupa a sus asesores y no hay gripe supuesta que justifique la pérdida del hilo.

En la charla prometió disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y reemplazarla por un nuevo ente cuyo personal "no esté contaminado", cosa que se propone asegurar en base al uso de polígrafos. Afirmó que está "haciendo un cálculo con un matemático" y que la llamada "industria del juicio" les cuesta dos millones a las pymes. Asimismo, anunció que "hago un DNU y te las derogo en dos minutos" todas "las leyes que han quedado como leyes de multas sobre la indemnización" (sic), esto es las penalidades que se aplican por el no pago de los debidos resarcimientos a los trabajadores despedidos sin justificación. La seguridad jurídica, se ve, no está hecha para vos.