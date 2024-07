Pacto de Mayo blue: los diez puntos del acuerdo que Javier Milei busca firmar en Tucumán

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

La invitación formal se cursó este martes por la noche, cuando la mayoría de los detalles del acto ya fueron definidos por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Con el acuerdo, el Gobierno busca no sólo iniciar su segunda etapa, con mayores reformas políticas y económicas y un marco de gobernabilidad a largo plazo, sino también mostrar en lo inmediato tranquilidad a los mercados, que esta semana mostraron un escenario de alta volatilidad cambiaria y dudas respecto al programa del ministro de Economía, Toto Caputo .

De todos modos, no habrá asistencia perfecta. De los 24 mandatarios provinciales, se descuenta que no irán Axel Kicillof (Buenos Aires); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gildo Insfrán (Formosa); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y Ricardo Quintela (La Rioja), que pese a haber pasado ayer por la Casa Rosada para firmar un convenio marco con la Nación, le dijo a este medio que sostiene su postura crítica respecto al gobierno y que no estará en Tucumán.