Con discurso anticasta, Javier Milei volvió a invitar a la casta a firmar el Pacto de Mayo

MileiDiaDeLaBandera2.jpg La llegada de Javier Milei a Rosario junto a su hermana Karina Milei.

Al arribar los protagonistas, la barrabrava presidencial se mostró extasiada con los propios y muy hostil con los anfitriones de la casta. “Milei, querido, el pueblo está contigo” fue el hit de la mañana, que no tardó en transformarse en una silbatina generalizada cuando el locutor anunció a Javkin y que se mantuvo durante el discurso del alcalde. Con Pullaro, el clima estuvo tranquilo hasta que el gobernador le pidió al Presidente que “mire al interior productivo” y le reclamó obras de infraestructura.

El discurso de Javier Milei

Desde las huestes libertarias santafesinas se preocuparon por aclarar que esa hostilidad no sólo no había sido ordenada, sino que no era compartida. Incluso, revelaron contactos previos que buscaron asegurar un tono amistoso y priorizar que el acto sea un éxito. Sin embargo, cuando subió al escenario tras el fuerte discurso del gobernador, Milei optó por no responder los reclamos del radical y ni siquiera se dio por aludido.

El Presidente no pudo, no supo o no quiso modificar su discurso para responder a Pullaro. Esa falta de reflejos se tradujo en una alocución bastante conservadora en sus apuestas, en la que Milei persistió en sus grandes éxitos contra la casta -hasta forzó una reinterpretación de la vida de Manuel Belgrano en ese sentido- pero quedó a contramano con un llamado a trabajar “sin anteojeras partidarias”. Una especie de convocatoria a la unidad nacional a destiempo tras el fuerte discurso del gobernador.

El Pacto de Mayo, ahora en Tucumán

Forzar el llamado a la unidad nacional fue la antesala discursiva que encontró el Presidente para anunciar la reprogramación del Pacto de Mayo y ampliar su convocatoria. La propuesta, ahora, es que el acuerdo se firme “en la noche del 9 de Julio”, Día de la Independencia, en Tucumán. A las invitaciones ya cursadas a los gobernadores y la Corte Suprema, Milei amplió la convocatoria a expresidentes, diputados, senadores y “todos los trabajadores”. Eso sí: condicionó la firma a la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal.

EscenarioMileiDíaBandera.jpg Así esperaba el Monumento a la Bandera a Javier Milei.

En el final, el Presidente se lanzó a saludar especialmente a Carolina Losada -ambos con pasado de trajín en los sets de América TV- y estrechó la mano de otros funcionarios y legisladores que andaban cerca. Demoró en subir al convoy porque se quedó cumpliendo con los pedidos de fotos y saludos de aquellos que llegaron a imponerse en la valla. Al llegar al helipuerto de Prefectura, a pocas cuadras del Monumento, volvió a demorar su despegue con más saludos. Si algo se llevó de Rosario el Presidente, es la certeza de que el vínculo con su tribuna está aún intacto.