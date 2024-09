Pablo Biró, el Baradel de Aerolíneas Argentinas que Javier Milei eligió como enemigo

Llegó a la secretaría general de la APLA a finales de 2012, cuando se batió en las urnas y derrotó a Jorge Peréz Tamayo , de quien fue aliado en la lucha para la nacionalización de Aerolíneas Argentinas . El ascenso, sin embargo, no lo lanzó a la esfera pública: al contrario, mantuvo bajo perfil pero encolumnó a APLA dentro del espacio "Núcleo MTA", uno de los sectores más combativos de la constelación de gremios que integran a la CGT, reivindicando la experiencia del Movimiento de Trabajadores Argentinos , la organización que durante los años 90 condujeron el camionero Hugo Moyano y el colectivero Juan Manuel Palacios .

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/letra_p/status/1034765234412707840&partner=&hide_thread=false ENTREVISTA. PABLO BIRÓ | "La CGT está al borde de ser cómplice de la destrucción de la matriz productiva" - https://t.co/JiLj6elCz2 Por: Francisco Basualdo pic.twitter.com/1CVEEtitwD — LETRA P (@Letra_P) August 29, 2018

Biró, el jefe del conflicto

Como jefe de los pilotos tuvo una buena relación con el kirchnerismo, aunque siempre mantuvo latentes las demandas gremiales de su sindicato, que tiene la columna vertebral de su representación dentro de Aerolíneas Argentinas. Es más, Biró ocupa una silla en el directorio de la compañía estatal en representación de los trabajadores, tal como lo establece el estatuto interno de la empresa. De allí la sobreactuada indignación del oficialismo, que prometió desplazarlo de ese cargo e incendió la pradera.

Sin embargo, lo que no había logrado ningún gobierno hasta ahora lo hizo Milei: detrás de Biró se encolumna también la poderosa mesa de sindicatos aeronáuticos, que además de APLA reúne a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y a la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Además, a raíz de la ofensiva libertaria, sumó a la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), el gremio que conduce Juan Pablo Brey, completando así la unidad de toda la representación de trabajadores del sector aeronáutico.

En las últimas horas, hasta la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte envió una carta al gobierno de Milei advirtiendo que el proyecto de declarar servicio esencial a la actividad aeronáutica atenta contra el derecho a huelga de los trabajadores del sector.

La pelea por Aerolíneas Argentinas

Las protestas de baja intensidad, como son las asambleas en los lugares de trabajo, fueron gatilladas por el congelamiento salarial en Aerolíneas Argentinas, pero rápidamente derivaron en un recrudecimiento del conflicto que tiene como trasfondo la intención oficial de avanzar en la privatización de Intercargo y de desregularizar el sector aerocomercial. La respuesta oficial, que elevó la tensión y condujo a un paro de 24 horas para este viernes, fue la propuesta de declarar esencial el transporte aéreo.

No obstante, La Libertad Avanza tiene en la mira a Biró desde noviembre del año pasado, cuando, dos días después del triunfo de Milei en el ballotage, el sindicalista advirtió: “Si me hablan de números, tengo números para defender a Aerolíneas. Ahora, si se quieren cargar a Aerolíneas, ya dije que van a tener que matarnos y, cuando digo matar, (lo digo) literalmente". "Van a tener que cargar muertos, que me anoten primero", desafió.