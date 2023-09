Feroz interna en JxC por el apoyo de la UCR a la regulación de alquileres temporarios 

El interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado quedó envuelto en una inesperada interna, debido al acuerdo de un sector de la UCR con el Frente de Todos (FdT) para dictaminar un proyecto de ley que regula los alquileres temporarios. El PRO y Martín Lousteau no adhirieron a la iniciativa y hubo radicales que pidieron retirar su firma, después de leer las discusiones en los grupos de chats. La polémica vaticina las dificultades que tendrá la alianza para sostener su unidad legislativa, en caso de no llegar a la Casa Rosada.

El episodio le vino como anillo al dedo al libertario para denostar la ley de alquileres sancionada en 2020 y la reforma parcial aprobada en Diputados, por impulso de JxC, justo cuando relanza su campaña presidencial. Para el FdT, fue una buena forma de polarizar con el ganador de la primarias. La UCR acompañó en ese juego, pese a que los candidatos provinciales, como Maximiliano Pullaro , se cuidan de no quedar enfrentados a Milei por temor a perder votos de su electorado. Sin embargo, como explicó Letra P , entre los referentes del partido evalúan pedir el voto en blanco , si hay una final entre el diputado de La Libertad Avanza y Sergio Massa .

El acuerdo UCR-FdT en el Senado sorprendió al PRO, que no participó de las negociaciones y nunca lo avaló. Para garantizarse una mayoría, Juri logró la firma de radicales, como el fueguino Pablo Blanco , la santacruceña María Belén Tapia y la jujeña Silvia Giacoppo , quien responde al presidente del partido, Gerardo Morales. Giacoppo fue esencial para organizar la reunión, porque preside la comisión de Turismo. Si no la convocaba, el dictamen no era posible.

Juri también consiguió la rúbrica de la chubutense Edith Terenzi, de origen radical, aunque parte del bloque Cambio Federal, que integra JxC y lidera el gobernador electo de su provincia, Ignacio Torres. A esa bancada reporta la neuquina Lucila Crexell, otra de las firmantes, y el salteño Juan Carlos Romero, quien no formaba parte del plenario, pero cuando supo del acuerdo fue uno de los primeros en cuestionarlo en los chats.

Lousteau participó de la reunión, no habló y se fue. El PRO fue orgánico en el rechazo: la cordobesa Carmen Álvarez Rivero asistió, pero ignoró el debate; y la puntana Gabriela González Riollo no fue. Tampoco concurrió la tucumana Beatriz Ávila, que tiene un monobloque.

El dictamen se firmó a las 12 del pasado jueves. A las 19, la candidata presidencial Patricia Bullrich aclaró que no le habían consultado. "Quiero dejar en claro que estamos totalmente en contra de regular alquileres temporarios. Los argentinos deben poder ponerse de acuerdo con libertad para que haya más y mejores alquileres", señaló.

Interna abierta

La reacción de Bullrich contra la regulación a los alquileres temporarios fue sólo un día después de su reunión con las autoridades de la UCR, que no se preocuparon por evitar el pacto del Senado. Cornejo estaba en Mendoza, donde es candidato a gobernador en las elecciones del 24 de septiembre, pero quienes conocen su vínculo con Juri no creen que no lo haya consultado antes de acordar el dictamen con el peronismo.

La senadora tenía un proyecto presentado para regular los alquileres temporarios y entendió que, si lo desconocía, podía pagar un costo ante su electorado en unos comicios en los que Cornejo es favorito, pero no le sobra nada. Morales tampoco se preocupó en frustrar el dictamen, aún cuando 24 horas antes le había prometido a Bullrich la unidad radical para apoyar su candidatura presidencial.

Dos miembros del interbloque confirmaron a Letra P que hubo radicales que quisieron retirar la firma, aunque no hubo arrepentimientos públicos. La interna de JxC no pasará desapercibida en el recinto, si el oficialismo incluye regulación de alquileres temporarios en la próxima sesión.

La falta de diálogo interno en el interbloque opositor no es nueva. El año pasado las reuniones fueron escasas y el ausentismo de radicales y macristas en las comisiones fue récord: se hizo habitual que no vaya casi nadie. El mayor presentismo lo tuvieron Guadalupe Tagliaferri y González Riollo (PRO); y los radicales Víctor Zimmermann, Julio Martínez y Blanco. Con los despachos vacíos, la coordinación fue casi imposible.

El episodio de los alquileres temporarios pronostica que no será fácil mantener la unidad en JxC en diciembre, si Bullrich no es presidenta. Por si fuera poco, la conducción del Senado también deberá cambiar, porque al posible retorno de Cornejo a la gobernación de Mendoza, se suma el retiro del jefe del PRO Humberto Schiavoni (no será candidato) y las dificultades que tendrá el radical Luis Naidenoff para lograr ser reelecto. Con los números de las internas, se queda afuera.