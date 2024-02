Osvaldo Jaldo se diferenció de Ignacio Torres: "No comparto tomar medidas extremas"

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , explicó los motivos que lo llevaron a no firmar el documento en apoyo a su par de Chubut, Ignacio Torres , y sostuvo que no comparte “tomar medidas extremas”. “Si firmo un documento estoy comprometiendo al pueblo tucumano, que es a quien represento”, dijo.

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

"Analizo bien cuáles son la decisiones institucionales que debo tomar y cómo puedo comprometer a mi provincia. Cuando yo me adhiero a alguna causa y firmo un documento estoy comprometiendo al pueblo tucumano que es a quien represento", explicó Jaldo luego de ser el único mandatario en no adherir al reclamo del gobernador patagónico contra las medidas del gobierno de Javier Milei y aclaró: "No voy a llevar a mi provincia a una confrontación con la Nación".