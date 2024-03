Manuel Adorni justificó la salida de Yasín: "Se terminó la confianza"

Live Blog Post

Milei echó al secretario de Trabajo por el aumento salarial que él firmó

El presidente Javier Milei reveló que despidió al secretario de Trabajo, Omar Yasín, por la polémica de los aumentos de sueldo para los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo. "En este momento lo están notificando. Por este error, un error que no debería haber cometido", sentenció el jefe de Estado en LN+. Yasín ocupó su puesto por dos meses y había sucedido a Horacio Pitrau.

"Mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento, el mes que viene se descuenta. El ajuste lo pagan todos, en especial la política. Pero no solo eso, al secretario de Trabajo (Omar Yasín) lo he despedido, en este momento lo están notificando. Por este error, un error que no debería haber cometido. Esto fue aclarado en el mes de enero, el consenso de todos los ministros era quedar con los sueldos congelados", insistió Milei.

El economista libertario insistió en responsabilizar a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el aumento y aseguró que el Gobierno había dado la orden en enero de no aumentar los sueldos del personal jerárquico.