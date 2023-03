“Es muy importante no perder el rumbo. El 16 de abril es una fecha importante y decisiva; no son tiempos para improvisar ni para dar un salto al vacío”, sostuvo el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez , y expresó su confianza en que el Movimiento Popular Neuquino (MPN) "ganará los comicios". Así, despejó cualquier duda sobre el respaldo a Marcos Koopmann como su sucesor y le envió un mensaje al retador Rolando Figueroa , el exvicegobernador que busca hacer historia con un frente opositor multicolor .

“Lo mejor que le puede pasar a Neuquén es que Marcos (Koopmann) y Mariano ( Gaido ) gobiernen, porque tienen claro por dónde pasa el desarrollo de la provincia y de la ciudad” capital, sostuvo Gutiérrez. “Es muy importante no perder el rumbo y también es muy importante profundizar el desarrollo, construir consensos y aportar soluciones", señaló.

“Decir que está todo bárbaro, que no hay problemas, no es así; pero la provincia tiene balance positivo, tiene solvencia y es la provincia en la que más se invierte; la crítica constructiva es bienvenida, pero no debe hacernos perder de vista el buen camino por el que transitamos”, señaló el gobernador para subrayar luego que “tenemos un plan de desarrollo que hemos presentado en la Legislatura, como corresponde, con planificación, con un ADN desarrollista que hace foco en la sustentabilidad”.