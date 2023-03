Sin importarle las encuestas dispares que circulan, algunas que lo dejan en clara ventaja y o tras que casi definen la elección a favor de Marcos Koopmann (MPN) , pide a la tropa que “no se duerma”. Sabe que el día de la votación es fundamental, pero debe hacer lo correcto en los próximos 20 días para no sufrir la sangría de votos que el gobierno provincial augura.

Además de la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, su candidata a vicegobernadora, Figueroa avanzó en acuerdos con partidos nacionales. En su entorno machacan que la alianza no fue con la cúpula de Juntos por el Cambio (JxC), que todo se cerró en Neuquén y que la jugada obligó a Horacio Rodríguez Larreta, a Mauricio Macri y a Patricia Bullrch a no entrometerse en el pacto. Lo mismo sucedió con el peronismo, que resolvió jugar con el candidato de Comunidad y abandonar la propuesta de Ramón Rioseco, quien ya prepara su candidatura a intendente de Cutral Co a pesar de que se presentará a mediados de abril para intentar suceder al gobernador Omar Gutiérrez.

MCA - RF.jpeg

El que rompió el esquema del Frente de Todos Neuquino (FdT-N) fue el titular del Partido Justicialista (PJ) en la capital, Marcelo Zúñiga, único concejal del espacio en el distrito más populoso. Es el referente del Movimiento Evita, espacio que tiene una fuerte presencia en los barrios más populares.

“Nosotros estamos contentos, palpitamos el 16 de abril. Tenemos un pulso de lo que sucede en la provincia, creemos en nuestra propuesta y en la calle tenemos una percepción positiva”, dijo en las últimas horas la intendenta Ruiz cuando le preguntaron sobre la campaña que entra en la recta final.

La legisladora del PRO Leticia Esteves, armadora de Larreta, se sumó al planteo de un cambio de época. "Somos una selección, un equipo que salimos de nuestra zona de confort, de nuestra estructura partidaria, para poner por delante a Neuquén y pensar soluciones para los grandes problemas que tenemos".

Acuerdo de ida y vuelta

Figueroa logró cooptar a buena parte de Juntos por el Cambio (JxC). Sin importarle que el empresario radical Pablo Cervi compita con el sello de la coalición opositora, logró que el radicalismo y el PRO, además de algunas figuras de la CC-ARI, decidieran acompañarlo. Tampoco repele la candidatura del periodista Carlos Eguía por el espacio de Javier Milei, al que cree otra válvula de escape para dividir el voto opositor.

Acuerdo ARI 03.jpeg Figueroa y Juan Peláez, el candidato en la capital neuquina.

Juan Peláez es el candidato de Rolo en la capital. Le toca la muy difícil tarea de competir contra el intendente, Mariano Gaido, pero representa el entramado aliancista que el retador ideó. Aunque en su entorno no critican al jefe capitalino, la comunicación entre ambos tiene un parate por el enfrentamiento que mutó con el avance del tiempo. En las últimas horas, ambos candidatos se mostraron con figuras del ARI, agrupados en el espacio “Coalición por la Igualdad”.

"No piensen en el día después, sólo piensen en el 16". La frase del candidato, en cada reunión a la tropa, expone la estrategia y el convencimiento necesario para tener competitividad. La mejor encuesta, dice, será el segundo domingo de abril.