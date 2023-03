Neuquén: Koopmann pone todo en la cancha y busca estirar el invicto del MPN

“Estos gasoductos los deberían haber construido los distintos gobiernos nacionales, pero a ellos lo único que les interesa son los gasoductos para llevarse el gas de Vaca Muerta al puerto de Buenos Aires, no los que le llevan este servicio tan esencial a los hogares de las familias neuquinas”, dijo el candidato y enfatizó: “Nosotros no vamos a esperar que el centralismo porteño tome decisiones a 1100 kilómetros de distancia, y con recursos de los neuquinos, vamos a invertir más de 200 millones de dólares para hacer las obras y abastecer no solo a los hogares sino también a las Pymes, para que puedan bajar sus costos y de esa forma puedan generar más puestos de empleo”.

Koopmann hizo un detallado repaso del desarrollo de Vaca Muerta, resaltando el rol de Jorge Sapag, Pechen y Gutiérrez.

koopmann_gober.jfif

“Hoy la provincia es el faro energético del país, porque somos los principales productores de gas y petróleo; pero eso fue posible gracias a la visión y la perseverancia de Jorge Sapag, que siguió adelante cuando muchos le decían que Vaca Muerta nunca iba a desarrollarse, y a Ana Pechen, que tuvo el coraje y la capacidad de encontrar los acuerdos que permitieron en 2013 aprobar la ley que fue el puntapié inicial para el desarrollo de Loma Campana”, dijo Koopmann.

“Después fue el turno de Omar, que pudo consolidar y ampliar ese crecimiento y hoy, después de la dura pandemia que atravesamos, somos la provincia de mayor producción de hidrocarburos y también la que más empleo privado generó”, subrayó.

A su turno, el intendente capitalino, Mariano Gaido, que buscará su reelección, realizó un repaso por las políticas públicas implementadas en su gestión en la ciudad de Neuquén, resaltando el Boleto Estudiantil Gratuito, el Paseo Costero, el Sistema de Transporte Público eficiente COLE, el Tren Urbano y el Plan Dale Gas, para que todos los vecinos de la ciudad puedan acceder a la conexión de gas en la ciudad. “Nos comprometimos a trabajar en equipo, provincia y municipio, con la camiseta de Neuquén, y hoy somos la provincia que más crece de la mano del trabajo, esfuerzo y compromiso de cada neuquino y neuquina”, sostuvo. “Tenemos que estar unidos para demostrarle a los de Buenos Aires que esta es una ciudad y una provincia pujante, con trabajo y desarrollo económico”, finalizó.

koopmann.jfif Koopmann busca estirar el invicto del MPN.

Pechen, candidata a vicegobernadora, no estuvo presente en el acto por cuestiones familiares, pero se leyó un mensaje donde reivindicó “el rol de las valientes mujeres que no descansan y luchan cada día por su espacio en la agenda política”. Por su parte, Gutiérrez dijo “estar muy contento por las más de 60 mil personas que nos estuvieron acompañando en esta jornada histórica, ya que no había antecedentes de un acto de esta envergadura en la provincia”.

A su turno, el presidente de la convención del MPN, Jorge Sapag, calificó al acto como "una fiesta de la democracia, porque son miles y miles de personas que se autoconvocaron con absoluta libertad, con el corazón de la militancia; por eso estoy orgulloso del partido que tenemos”, aseguró.

MPN Militancia Fuerte presencia militante en el acto de lanzamiento del MPN.

“El próximo 16 de abril vamos por un nuevo triunfo en la provincia junto a Marcos y Ana”, arengó Sapag y resaltó: “Esta provincia es la más prestigiosa, con más oportunidades, que marca el ritmo del país, que es faro energético, por eso tenemos que cuidarla y defenderla para todos los neuquinos y neuquinas”.

Por último, la candidata que encabeza la lista para la Legislatura, Daniela Rucci, agradeció a la militancia y ponderó la posibilidad de su candidatura: "Para mí, una mujer del interior, es una muestra del federalismo de nuestro partido”.