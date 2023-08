“No vemos que Milei pierda votos. Por el contrario, está atrayendo votantes de fuerzas chicas que no superaron las PASO. Apenas comenzando la campaña hacia las generales, no detectamos arrepentidos”, señala el consultor Cristian Buttié, titular de CB Consultora.

Según su último trabajo, en la región Centro del país, que incluye a Santa Fe y Entre Ríos, el 91% de los votantes del minarquista ratificaría su decisión en dos meses. Junto a las nuevas adhesiones, se proyectaría un “techo electoral” que roza el 60%.

Por qué

“¿Por qué se arrepentirían ahora que ven posibilidades concretas de ganar? No lo veo factible. Es más, creo que Milei puede crecer unos puntos más”, dice a este medio Paola Zuban, directora de Zuban Córdoba y Asociados.

Revisando mediciones previas, estima que ese crecimiento podría llegar desde distintos sectores, dado el carácter heterogéneo de su electorado. Ello incluye “uno o dos puntos” de quienes votaron a Horacio Rodríguez Larreta en las primarias.

Con tal referencia, Zuban adhiere a hipótesis que auguran mayores dificultades de progresión para Patricia Bullrich, quien obtuvo casi 300 mil votos menos que el libertario en Córdoba. Según prevé, podría quedarse con la mitad de lo conseguido por su rival en la interna de JxC. “No creo que tenga mucho más donde buscar”, explica la consultora.

Similar limitación para la referente halcón anticipa Norman Berra, analista de opinión pública. “Milei va a retener sus votos o va a crecer. El problema lo tiene Bullrich, porque si endurece su discurso para disputar con Milei puede perder parte de los votos que sacó Larreta, y si modera su discurso para retener votos de Larreta puede perder electores a manos de Milei. También buscará arrebatarle votos a Schiaretti, pero el cordobesismo va a pelear por fidelizar los suyos con uñas y dientes”, concatena.

Berra también advierte que difícilmente Sergio Massa pueda beneficiarse con desprendimientos libertarios, del jefe de Gobierno porteño o del gobernador mediterráneo, considerando que Córdoba “es muy anti-K”. Sin embargo, cree que el tigrense, a diferencia de la ex ministra de Seguridad, puede mejorar el 8,66% obtenido hace una semana. Para ello debería, claro, sosegar el complicado frente económico.

“No sé si hay arrepentidos entre los votantes de Milei. Lo que hay es mucha gente que no fue a votar. Pareciera que en su mayoría de Unión por la Patria. Ese sería el lugar para que Massa vaya a buscar”, amplía la politóloga y docente universitaria Valeria Brusco.

Aún así, aporta algunos datos que darían sustento a la posibilidad de que el candidato todista pueda prender votos de una atmósfera libertaria caracterizada por su diversidad.

"Entre los votantes de Alberto Fernández en 2019 que anunciaron su voto a Milei, sólo un 3% estaba abierto a votar a Sergio Massa. Un 79% manifestó disconformidad con las políticas del gobierno, pero no son votantes que tengan claras posiciones de derecha. Algunas cosas que les molestan sí los ubican a la derecha: el lenguaje inclusivo, el feminismo, los cortes de calle, etc. Sin embargo, el programa de LLA no es compartido del todo por sus simpatizantes. No hay coincidencia unánime, lo que muestra que no hay una identidad política consolidada, sino un proceso de identificación política en construcción", explica, con los resultados de una encuesta masiva realizada días antes de las PASO.

Coincidencia final, dada la solidez del voto a Schiaretti, junto al mentado efecto arrastre que puede favorecer al ganador de las PASO, para los tres postulantes restantes en la carrera a octubre será clave “movilizar a los que no votaron”.

“La elección de octubre no se define por la transferencia o pérdida de votos de los que clasificaron después de las PASO, sino por las canteras a disputar. Hay 750.000 mil electores que votaron a listas que no pasaron el filtro y 1,1 millón que votó en blanco. Hay 10 millones que no fueron a votar. No van a ir todos, pero usualmente para las generales se suman unos 10 puntos de electores. Todo eso da 4,8 millones”, concluye Berra.

Ajeno a cálculos, un referente libertario de Córdoba no deja dudas sobre el camino que van a seguir: "Vamos a profundizar el mensaje. No hay un 'que se vayan todos'. Nos eligen a nosotros. Seguramente habrá más entre los que no votaron. Sin ceder, vamos a ganar en octubre", sentencia.