Oceba, en la mira por el apagón en La Plata

La subestación Tolosa de Edelap se incendió por la explosión de un transformador y ponen la mira en los contoles del OCEBA.

El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) quedó en el centro de la escena por el incendio en la Subestación Tolosa, de Edelap, y el apagón que dejó sin luz a buena parte de La Plata, mientras crece la pregunta sobre qué controló y qué no el organismo antes de la explosión.

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Este martes por la tarde, más de 40 horas después de la explosión, miles de platenses seguían sin luz en distintos barrios de la ciudad. En medio de la polémica, el senador platense Marcelo Leguizamón Brown, del bloque Hechos, presentó un proyecto de solicitud de informes dirigido al gobierno de Axel Kicillof para que, a través de Oceba, detalle todas las inspecciones y auditorías realizadas sobre las instalaciones de Edelap en los últimos cinco años.

Pedido de informes en la Legislatura bonaerense Entre los puntos centrales, el proyecto exige precisar la fecha de la última inspección presencial de Oceba en la Subestación Tolosa antes del incendio, qué funcionarios intervinieron, qué deficiencias se detectaron y si el organismo contaba con sistemas de monitoreo remoto sobre esa instalación puntual. También pregunta si Edelap había comunicado fallas o riesgos previos en esa subestación.

La solicitud también apunta a las inversiones comprometidas y ejecutadas por EDELAP entre 2021 y 2026, obra por obra y año por año, y si OCEBA auditó su cumplimiento. Además, requiere saber si el organismo inició de oficio alguna actuación, auditoría o sumario propio a partir del incendio, más allá del pedido legislativo.

El incendio en la Subestación Tolosa se produjo la madrugada del lunes, alrededor de las 2:30, por la explosión de un transformador. El fuego provocó el colapso de una medianera sobre una vivienda lindera, en la calle 528 entre camino General Belgrano y la calle 9. El corte de suministro afectó a un amplio sector de La Plata: el casco urbano, Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández, Gonnet, Ensenada y City Bell, con entre 30 mil y 60 mil usuarios sin luz según las distintas fuentes.

Sanciones a Edelap Oceba aplicó en los últimos años sanciones a Edelap por cortes masivos en el servicio, por no instalar un Centro de Atención Telefónica y por incumplir su deber de información hacia los usuarios, pero no ha información sobre qué tipo de controles se hacían sobre la subestación de Tolosa. LEGISLATURA PBA | Kreplak irá al Senado para explicar los proyectos de salud de Axel Kicillof



@JuanRubinacci https://t.co/oxvjxp7FML — LETRA P (@Letra_P) August 18, 2026 El directorio de Oceba está presidido por Diego Leandro Rozengardt, con Roberto Emir Daoud como vicepresidente y Jorge Alberto Arce y Osvaldo Barcelona como vocales. El proyecto de Leguizamón sostiene que la función del organismo regulador debe ser preventiva, y que el control estatal no puede limitarse a sancionar después de un corte masivo. Oceba informó el martes que lleva adelante auditorías sobre los grupos electrógenos que Edelap dispuso para garantizar el abastecimiento durante la emergencia, y que abrió un trámite de investigación para determinar las causas del incendio en Tolosa. El organismo adelantó que, según el resultado de esa investigación, evaluará las acciones que correspondan contra la distribuidora.