-No creo que vaya a suceder y si sucede tendré que pensarlo en el momento, porque no hay dudas de que la opción de Massa sería terminar de caer en el precipicio y la opción de Milei es otra incertidumbre con un salto al vacío. No puedo elegir por uno de los dos ni por el espanto que me provoca y tengo un dilema porque nunca voté en blanco. Es algo que no tengo resuelto.