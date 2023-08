Durante una entrevista en el programa Modo Fontevecchia, en radio Perfil, le preguntaron a quién apoyaría en una definición mano a mano en la que no estuviera Juntos por el Cambio (JxC). No dudó. Dijo: “Es un ejercicio interesante. Estoy convencido de que Patricia va a estar en el ballotage porque tiene las condiciones. Y en esta situación, no veo desde qué lugar puede crecer Unión por la Patria (UP) y menos, después de este ‘plan platita’ que está fracasando. Si hay un ballotage entre Javier Milei y Sergio Massa, voy a votar por el cambio, siempre me van a encontrar del lado del cambio y nunca del populismo”.