Neuquén: vetan a petroleros de la cumbre para que Rolando Figueroa vuelva al MPN y se aviva la interna

Según explicó uno de los ideólogos, el exintendente de Chos Malal Hugo Gutiérrez , la reunión del 30 de mayo será para lanzar “ La 27 ”, una nueva agrupación con varias figuras de la línea Azul emepenista que buscan la vuelta de Figueroa al MPN, por quien ya pidieron la reelección. “ Hay información que no llegó bien” , dijo el dirigente del norte neuquino sobre la presencia de los petroleros.

Sin Rolando Figueroa "no se puede"

“Solo, al MPN no le da. No tenemos una figura fuerte, por eso queremos a Rolo en el partido de vuelta. La agrupación se va a formalizar, no hay debate interno”, anticipó el organizador de “La 27”, vetando así a los compañeros de la Agrupación Azul y Blanca, motorizadores del cambio de mando.