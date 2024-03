Neuquén: Llancafilo dispara contra Rucci y profundiza la guerra en el MPN

“Soy respetuoso de las opiniones, pero a mí nadie me va a decir cómo se honra la historia del MPN, porque en cada lugar que me tocó estar desempeñé mi tarea con trabajo y compromiso”, le dijo Llancafilo a Letra P .

El partido que fundó, entre otros, el prócer emepenista Felipe Sapag , atraviesa una profunda crisis tras la inédita derrota de abril pasado. Desde entonces, las filas se dispersaron y reina un sentimiento particular sobre el destino de las autoridades. Actualmente, la Junta de Gobierno y la Convención partidaria están en manos de Omar Gutiérrez y Jorge Sapag , los últimos gobernadores del partido del mapita.

“No sabía que para opinar había que pedir permiso, así estamos en el partido, la gente no se olvida que para el 16 de abril y al calorcito del poder, tres o cuatro conformaron las listas y que luego señalan responsables sin hacer la mínima autocrítica de la histórica derrota que sufrimos en el Movimiento Popular Neuquino”, analizó Llancafilo las declaraciones de Rucci.

“Siempre se valieron del partido para ocupar espacios, pero parece que nadie puede decir nada, en mi caso opinaré como afiliado y militante. Decidimos salir y reencontrarnos con compañeros y compañeras pero nadie nos va a parar, porque la militancia está desorientada”, sumó el diputado, en contacto con Letra P.

“Celebro que dirigentes como Juan Sepúlveda, Gabriel Álamo, Hugo Gutiérrez, Perla Diaz, Carlos Saloniti, Carlos Koopmann, entre otros intendentes con poder territorial y político, hayan decidido reunirse políticamente con Rolando Figueroa tanto en Aluminé como en Cutral Có. Tienen todo el derecho de hacerlo, nadie se tiene que enojar por eso", desmenuzó.

Sus afirmaciones giran en torno al pedido del MPN del interior profundo, que en voz del diputado Álamo pidió por la vuelta del gobernador al partido, casi en un desafío a los popes emepenistas.

En la natural turbulencia que se generó luego de la derrota, en la que se dividieron las aguas sobre el futuro del partido, se avizora la pelea por la renovación de cargos y bancas en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde habrá una feroz competencia en 2025.

En ese mapa local, Llancafilo –en su cruce con Rucci– refleja que los tiempos de la política se aceleran a pesar de una coyuntura signada por la crisis económica y el debate por el manejo de los recursos naturales, un punto central en la pelea con la Casa Rosada y los mandatarios patagónicos.

“El MPN, en mi opinión, profundizará su herida si no se reinventa, si no se avanza sobre una renovación de cuadros políticos y de ideas, luego con un partido fortalecido evaluar la búsqueda de afinidad política con otros sectores que permita la conformación de un frente político o alianza electoral. El MPN solo no puede, por lo que el diálogo con otras fuerzas debe existir, luego los órganos partidarios decidirán lo que es conveniente”, machacó sobre una posible alianza con el sello Comunidad, de Figueroa.

“De ninguna manera esto significa renegar del partido, se trata de levantar en alto las banderas del MPN siendo realistas. Si hoy hiciéramos una reunión con intendentes y dirigentes se darían cuenta de lo que se habla de cara al futuro, pero para conocer eso hay que recorrer la provincia y escuchar, no imponer. En nuestro caso respetamos el mandato por cuatro años que tienen las autoridades del partido", se diferenció, en relación al pedido de renuncia de Sapag y Gutiérrez.

"Sobre el gobernador Rolando Figueroa y su frente político, también quiero ser claro. Hay que acompañar su gestión y la de los intendentes porque la situación nacional, económica y social es muy compleja y así lo seguiré haciendo como diputado por Neuquén”, sumó Llancafilo.

“Me llama la atención la doble vara para medir que tienen algunos sin autocrítica, que sí se ocupan de juzgar a 15 o 20 dirigentes que buscan generar cuerpo político manteniendo una buena relación con el gobernador Figueroa. ¿Será que están preocupados porque solo quieren sentarse ellos y que la mesa del poder no se abra a la renovación que muchos queremos? Llegó la hora de debatir de verdad, los nuevos cuadros ya crecimos", desafió.