Neuquén: arde la interna del MPN por el acercamiento a Rolando Figueroa

Lo hizo en el marco de reuniones partidarias en las seccionales de la capital neuquina, en la que aparecieron figuras de fuste y responsabilidad electoral como los exgobernadores Jorge Sapag y Omar Gutiérrez , junto a legisladores neuquinos. “El tiempo de Omar y Jorge ya terminó. Si no hay ganas de luchar y que la gente vuelva, es muy difícil”, les enrostró.

La vuelta de Rolando Figueroa al MPN

“Es una falta de respeto para mucha gente, hoy (Llancafilo) usufructúa ser diputado nacional del MPN. Pegar el saltito por comodidad es no tener arraigo y no querer al MPN. Asumo errores en nuestro partido, pero buscar el calor del poder no es la manera”, advirtió en el programa Enfocados TV, que se emite por la señal Somos El Valle.