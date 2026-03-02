El minuto a minuto del discurso de Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense

Live Blog Post

Fabián Cagliardi, intendente de Berisso: "Fue una tristeza ver cómo se expresó el Presidente hacia los argentinos"

En la previa del discurso de Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, criticó al Presidente por su escandaloso discurso ante la Asamblea Legislativa: "Como ciudadano me da mucha vergüenza", expresó. Además, se mostró expectante por las palabras del gobernador de Buenos Aires: "Va a explicar todo lo que viene haciendo y cómo sostiene la provincia ante el ahogo del gobierno de Javier Milei", dijo a Letra P.

También aseguró que Kicillof va a pedir "trabajar en conjunto para poder seguir gestionando esta provincia, que significa el 40% de los argentinos" y por último se refirió a la reelección de los intendentes: "La ley que llevó María Eugenia Vidal adelante es inconstitucional", finalizó.