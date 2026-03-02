en vivo 2M | APERTURA DE SESIONES

El minuto a minuto del discurso de Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense

Este lunes el gobernador de la provincia de Buenos Aires inaugura el período de sesiones ordinarias. Sólo ceremonia protocolar, sin acto ni movilización.

Apertura de sesiones en la Legislatura bonaerense.

Fabián Cagliardi, intendente de Berisso: "Fue una tristeza ver cómo se expresó el Presidente hacia los argentinos"

En la previa del discurso de Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, criticó al Presidente por su escandaloso discurso ante la Asamblea Legislativa: "Como ciudadano me da mucha vergüenza", expresó. Además, se mostró expectante por las palabras del gobernador de Buenos Aires: "Va a explicar todo lo que viene haciendo y cómo sostiene la provincia ante el ahogo del gobierno de Javier Milei", dijo a Letra P.

También aseguró que Kicillof va a pedir "trabajar en conjunto para poder seguir gestionando esta provincia, que significa el 40% de los argentinos" y por último se refirió a la reelección de los intendentes: "La ley que llevó María Eugenia Vidal adelante es inconstitucional", finalizó.

Axel Kicillof va a la Legislatura: confrontación con Javier Milei, sin movilización y paro docente de fondo

Se espera una alocución extensa en la que no habrá grandes sorpresas. Destacará los principales hechos de su gestión, reclamará por los fondos que el Gobierno nacional le recortó a la provincia y se enfocará en contrastar su proyecto político con el que lleva adelante el Presidente.

La oposición recibe a Axel Kicillof, le exige que abandone "el relato" y chicanea: "Se hacen paro solos"

En la previa del nuevo período de sesiones ordinarias, la oposición en la Legislatura bonaerense le pidió a Axel Kicillof “que deje el relato” y se enfoque en “las respuestas concretas” de los temas de la provincia de Buenos Aires. Desde los distintos bloques pidieron mejoras en salarios, mayor seguridad, mejor salud y educación y atender el déficit de IOMA.

