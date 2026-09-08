Neuquén: Figueroa cerró un acuerdo para que las operadoras de Vaca Muerta financien 1000 kilómétros de rutas.

El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , firmó un acuerdo de financiamiento para avanzar con obras de rutas junto a empresas operadoras integrantes de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos . El convenio fue rubricado este marte en la ciudad de Buenos Aires y sumó firmas de los responsables de 13 empresas que operan en la zona de Vaca Muerta .

Desde el entorno del gobernador confirmaron que todas las operadoras estuvieron de acuerdo en el prefinanciamiento que permitirá acelerar la construcción de las trazas que actualmente necesita la actividad hidrocarburífera y que quedarán como infraestructura permanente para la provincia. Además de Figueroa firmaron el convenio el presidente de la CEPH, Carlos Ormaechea y los responsables de las compañías YPF , Pan American Energy , Chevron , Pluspetrol , Total Austral , Vista Oil & Gas , Pampa Energía , Wintershall , Shell , Phoenix Global Resources , GeoPark , Continental Resources y Tecpetrol .

Tras la firma, Figueroa destacó que el acuerdo representa un “win-win” para la provincia y las compañías, porque “se acelera la curva de concreción de las rutas que necesitamos en Neuquén” y también “las operadoras se benefician al poder transitar por rutas de asfalto”. “Tenemos que reactivar otros sectores de la economía y estoy seguro que lo vamos a lograr", dijo el gobernador que advirtió que los fondos son de la provincia porque es un anticipo de regalías y de futuros peajes”. De esta forma, dijo, se logra volcar en obras la monetización de los recursos que genera la actividad en Vaca Muerta.

En otras palabras, la provincia podrá disponer anticipadamente de recursos para avanzar con las obras, mientras que las petroleras contarán con mejores condiciones para acceder y trasladarse hacia las áreas productivas. El acuerdo se da en el marco de un plan más amplio de infraestructura vial que, según señaló el gobernador, permitirá llegar a más de 1000 kilómetros de rutas en ejecución hacia octubre.

La estrategia nequina no es nueva. Consiste en sumar a las empresas al desarrollo provincial, una idea que Figueroa lleva a cabo hace años y que tiene en los acuerdos para financiar las obras de infraestructura una pata central. Tiempo atrás, se cristalizó, por ejemplo, en la firma de una adenda al memorandum de entendimiento que establecía los mecanismos para el financiamiento privado de obras viales estratégicas.

NEUQUÉN ACELERA LAS RUTAS DE VACA MUERTA



Firmamos con las empresas que integran la CEPH que operan en la Cuenca Neuquina un acuerdo para pavimentar y repavimentar 160 km de rutas en la región Vaca Muerta



Vamos a intervenir la RP8 (empalme RP6–Camino de la Tortuga), RP51 (entre… pic.twitter.com/2NZgvNkMaR — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 8, 2026

“El fideicomiso creado por las empresas para financiar estas obras es un ejemplo a nivel nacional. Es la primera vez en la historia que se hace esto y puede ser replicado por el resto de las provincias”, afirmó en mayo de este año el gobernador luego de la firma que apareció entonces como el punto cúlmine de una alianza estratégica que desde hace tiempo se construye en la Patagonia.

Las obras viales que se llevarán a cabo en Vaca Muerta

El detalle de las obras que prefinanciarán las empresas incluye la pavimentación de la ruta provincial 8, desde el empalme con la ruta provincial 6 hasta el Camino de la Tortuga; la pavimentación y repavimentación de la ruta provincial 51, entre los empalmes con la 8 y la provincial 17. También se contemplan la repavimentación de la ruta 8, entre los empalmes con la 51 y la 7, incluida una nueva intersección en el empalme de las rutas 7 y 8; y la repavimentación de la ruta 7, en el tramo comprendido entre el límite con la provincia de Río Negro y el empalme con la 8.

En simultáneo a estas obras priorizadas, la Provincia se encuentra ejecutando o ha finalizado con fondos propios el Bypass de Añelo - rutas provinciales 7 y 17; la repavimentación de la ruta provincial 5; la repavimentación de la ruta provincial 6; la pavimentación y duplicación de la ruta provincial 67.

Además, proyecta la duplicación de calzada en las rutas provinciales 7 y 51.